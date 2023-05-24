笑臉太誇張…知名藝術家岳敏君 捲辱軍風波

大笑是岳敏君畫作的顯著標誌。（取材自知乎）

繼「笑果文化」脫口秀演員李昊石被指「辱軍」被調查後，中國著名畫家、雕塑 家岳敏君也遭指控「侮辱國家」，在畫作中醜化中國軍人與革命領袖。有學者指出，舉報現像在中國歷次政治運動中由來已久，而這次「笑果事件」被從重處理，則是另一次政治表忠心的舉動。

綜合媒體報導，中國智庫昆侖策研究所在其公眾號上日前重新發布了一篇2021年的舊文，特約評論員楊昭友貼出了幾張岳敏君以軍人和共產主義運動歷史人物為主題的畫作。作品中的每一個人物都有著一張荒誕誇張的笑臉，有些人物的頭上還長著角。這些人物的原型包括普通士兵、警察 、雷鋒、以及毛澤東、斯達林、馬克思等共產主義革命的領導人們。

楊昭友寫到，「領袖的形象、英雄的形象代表國家形象，領袖的榮譽、人民軍隊的榮譽是國家榮譽，理應與國旗、國徽榮譽一樣不容侮辱」，「強烈要求有關部門對這件經過策畫的有組織的反共反軍、辱軍事件展開調查，拿起法律武器保衛國家榮譽，保衛中華文化！」

大笑是岳敏君畫作的顯著標誌。（取材自百度）

有網友稱岳敏君的作品「軍人畫的都很浮誇」，比如嘴巴畫的特別大，笑容顯得有點詭異；也有人質疑岳敏君讓軍人長角有惡魔元素，感受不到美感。

但也有網民認為這些批評過於牽強，岳敏君的畫風一貫如此，「最近營銷號都魔怔了吧，看什麼都辱軍」，認為美術作品本就是以誇張方式表達，不必矯枉過正。