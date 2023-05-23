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雲南2歲童打碎杯 遭外婆重摔進ICU 親屬：醫好也是植物人

中國新聞組／北京23日電
兩歲男童遭重摔後，情況危急。（視頻截圖）
兩歲男童遭重摔後，情況危急。（視頻截圖）

近日，網傳雲南昭通市昭陽區一名兩歲男童疑因打碎玻璃杯被親外婆摔成重傷，目前還在重症監護室(ICU)搶救，引發關注。男童一名家屬表示，事情經過是由當時正在一旁的男孩姊姊（3歲）告知其他家屬。網友說，「可憐的孩子，不負責任的爹娘」。雲南省昭通市委宣傳部透露，男童外婆已被警方採取刑事強制措施。

來源：YouTube

紅星新聞報導，事情發生在5月6日，目前男童仍在重症監護室搶救。網傳視頻顯示，男童的媽媽於去年離家，並將女兒和兒子送至孩子外婆家照顧。

事發時，3歲小姊姊在現場目擊經過，男童不慎將兩個玻璃杯摔碎，隨後被外婆舉起重摔在地。

孩子親屬陳某稱，外婆此舉不僅造成男童面部多處被玻璃扎破，而且導致其頭部骨折。陳某告訴媒體，事發後孩子被送至昭陽區醫院，兩天後轉到昭通市醫院救治。

據報導，男孩所住醫院醫生稱，孩子嚴重顱腦損傷，目前仍在重症監護室救治，情況十分危急。

陳某說，男童頭內的骨頭都被取下，「75%是醫不好啦，就是沒有這個孩子了，95%的是醫好之後都是植物人」。

當地一名知情人士表示，「（當時）外婆應該是失手了。」

消息曝光後，網友紛紛留言：「這個外婆，究竟有多麼不喜歡自己的外孫」、「可憐的孩子，不負責任的爹娘」、「唉，悲劇！2歲孩子還是嬰幼兒，發育還不完全，大人再生氣也得知輕重啊」、「親外婆？」

3歲小姊姊講述事發過程。（視頻截圖）
3歲小姊姊講述事發過程。（視頻截圖）

YouTube

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