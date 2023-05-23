前女友收22次「示愛」紅包 廣西男目睹她和別人同居 跳樓了

微信紅包。示意圖，非新聞當事人事時地物。（取材自映像網）

廣西一名男子目睹前女友與現任在自己房裡同居，跳樓自殺。男方父母認為前女友導致兒子輕生，起訴索賠51萬人民幣(約7.2萬美元)，一審判決近日出爐。

映像網報導，小陳與小美（均化名）是青梅竹馬，兩人發展為戀人關係，談婚論嫁。然而，因為雙方父母對彩禮數額產生分歧，小美提出了分手。分手時雙方針對一起買的64.18平方米房子進行處分，房屋歸小陳所有，小陳補償小美裝修款15萬，小陳已支付8萬元。

為了挽回感情，小陳在分手後的3個月裡，先後22次發送「1314」、「520」等帶有特殊含義的微信 紅包，小美收下了紅包。本以為挽回感情有望的小陳，卻發現分手後的小美有了新男友。

2022年9月21日，小陳遠遠看到，小美與新男友在之前他買的房子裡同居。這一幕，刺痛了小陳，他在次日凌晨發送了遺言，跳樓自殺。

小陳於2022年9月21日凌晨3點40分左右發給小美的微信中，他提到了「我走了，分開實屬不願」，也提到了「見證了你們所有的開心，你們在我們曾經的房子裡做著曾經我們一起做的事……我知道無挽回你。你們睡在同一張床，我們曾經的床……我的心每一秒都如刀扎一般，我不甘，我又無辦法」，「我還是愛你，你會一直開心快樂的，我會化作人間的風雨一直陪著你」。小美因在睡覺沒有看到該信息。

小陳父母認為小美是導致兒子自殺的直接原因，起訴索賠51萬人民幣。

廣西壯族自治區柳州市魚峰區人民法院一審審理認為，小陳作為完全行為能力的人，在情感出現糾紛後，不能理智面對，造成死亡的後果應由自己承擔責任。小陳父母請求小美賠禮道歉，缺乏事實和法律依據。

但根據法律精神和公平責任原則和見危施救的道德責任要求，小美在處理情感糾紛時確實存在不妥之處，如分手後不該收取小陳帶有特殊含義的微信紅包、不該到小陳的房屋居住，在有新戀人時仍保持與小陳的曖昧關係等。小美的上述行為系道德調整的範圍，該行為與小陳自殺身亡無直接的因果關係。但應承擔相應補償責任，一審法院酌定小美適當補償小陳父母2萬元人民幣。