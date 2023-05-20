就業歧視? 廣東女老闆1個理由拒錄紋身員工：洗了依然歡迎

女老闆拒絕錄用有紋身的兩名員工。（視頻截圖）

廣東東莞一家電子公司的老闆娘，發現待入職員工身上有紋身後拒絕錄用，並表示紋身給人的「第一印象就不好」。影片在網路上引起網友爭論，該老闆娘回應「洗了紋身後依然歡迎入職」。有網民認為這已經涉嫌就業歧視 ，也有人力挺女老闆，「對方有紋身的自由，我有拒錄的自由。」

極目新聞報導，影片中的趙女士是一家電子公司董事長，巡廠時看到兩名準備入職的年輕人，其中一男手臂上有大片紋身，她表示公司不收有紋身的員工，直言「你的紋身可能斷送了你的前程」。趙女士接著說，紋身給人的第一印象就不好，「要麼是社會上混的，要麼是不聽話的。」

趙女士表示，她的公司主要做電子產品，紋身本身並不影響工作，但如果一個人有紋身，可能影響其他人，甚至影響整個廠的風氣。「我們作為一家企業，要對社會負責，要對年輕人要教育 和引導。」

趙女士還說，兩個小伙子約18歲到20歲，在學校時並沒有紋身，畢業後才紋的，「聽了我的那些話後，他們表示後悔，說當時不懂事才去紋身。」

影片在網友中引發爭議，有人力挺女老闆，「對方有紋身的自由，我有拒錄的自由。」部分網友則認為紋身很常見，女老闆的觀念過於刻板，此舉涉嫌就業歧視。

趙女士回應，「我已經告訴他們，把紋身洗了我們依然歡迎，他們也答應了。」

東莞市人力資源社會保障局人員表示，中國勞動法並沒有明文規定有紋身者的就業限制；不過，公司有權按自己的規章制度來選擇是否聘用勞動者。