我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島道格拉斯頓女性遊民收容所8月將啟用 華人憂治安隱患

澤倫斯基飛抵G7峰會會場廣島 一落地立刻推文

就業歧視? 廣東女老闆1個理由拒錄紋身員工：洗了依然歡迎

中國新聞組／北京20日電
女老闆拒絕錄用有紋身的兩名員工。（視頻截圖）
女老闆拒絕錄用有紋身的兩名員工。（視頻截圖）

廣東東莞一家電子公司的老闆娘，發現待入職員工身上有紋身後拒絕錄用，並表示紋身給人的「第一印象就不好」。影片在網路上引起網友爭論，該老闆娘回應「洗了紋身後依然歡迎入職」。有網民認為這已經涉嫌就業歧視，也有人力挺女老闆，「對方有紋身的自由，我有拒錄的自由。」

極目新聞報導，影片中的趙女士是一家電子公司董事長，巡廠時看到兩名準備入職的年輕人，其中一男手臂上有大片紋身，她表示公司不收有紋身的員工，直言「你的紋身可能斷送了你的前程」。趙女士接著說，紋身給人的第一印象就不好，「要麼是社會上混的，要麼是不聽話的。」

趙女士表示，她的公司主要做電子產品，紋身本身並不影響工作，但如果一個人有紋身，可能影響其他人，甚至影響整個廠的風氣。「我們作為一家企業，要對社會負責，要對年輕人要教育和引導。」

趙女士還說，兩個小伙子約18歲到20歲，在學校時並沒有紋身，畢業後才紋的，「聽了我的那些話後，他們表示後悔，說當時不懂事才去紋身。」

影片在網友中引發爭議，有人力挺女老闆，「對方有紋身的自由，我有拒錄的自由。」部分網友則認為紋身很常見，女老闆的觀念過於刻板，此舉涉嫌就業歧視。

趙女士回應，「我已經告訴他們，把紋身洗了我們依然歡迎，他們也答應了。」

東莞市人力資源社會保障局人員表示，中國勞動法並沒有明文規定有紋身者的就業限制；不過，公司有權按自己的規章制度來選擇是否聘用勞動者。

就業 歧視 教育

上一則

連載40年政治漫畫被停刊 尊子：因政治壓力所致

下一則

全球第一艘5G郵輪是中國製 取名「魔都號」背後有大意義

延伸閱讀

香港六四維園 26建制社團辦市集 訂守則確保合法

香港六四維園 26建制社團辦市集 訂守則確保合法
搭港鐵 她「真空」走光影片被瘋傳 網：偷拍可恥

搭港鐵 她「真空」走光影片被瘋傳 網：偷拍可恥
前廣東電視台澳籍主播：曾在中國被遊說蒐集情報

前廣東電視台澳籍主播：曾在中國被遊說蒐集情報
日本少子化 防衛省擬讓紋身者也可當自衛官

日本少子化 防衛省擬讓紋身者也可當自衛官

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
買下全美最知名凶宅 業主大肆翻修引粉絲不滿

買下全美最知名凶宅 業主大肆翻修引粉絲不滿