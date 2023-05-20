7人座塞14人 偷渡車廣西中越邊境墜崖11死

廣西中越邊境，載有偷渡客的超載越野車19日翻下懸崖，車上14人有11人死亡。(視頻截圖)

中國又發生多人死亡的交通事故。在廣西靖西靠近中越邊境處，一輛載有14人的車輛，翻下懸崖掉入水塘，釀11死。當地官員指出，事故車輛是一輛7人座越野車，車上有境外偷渡 人員。

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廣西百色靖西市人民政府19日中午發布「突發事件通報」，表示當天上午6時30分許，在靖西市岳圩鎮四明村下透屯路段，一載有14人車輛翻下路邊懸崖，掉入積水塘中。初步確認，除三人逃生外，其餘11人遇難。現場救援和事故調查正在進行中。

綜合紅星新聞、極目新聞報導，靖西市應急救援指揮中心工作人員表示，事故車輛是一輛豐田漢蘭達（Highlander）越野車，已打撈上岸，共有11人遇難，遇難者遺體已得到妥善安置。事故發生地在邊境的岳圩鎮，距離中越邊境直線距離僅約五、六公里。

此外，靖西市一權威部門工作人員表示，出事的漢蘭達越野車，應該是七座的車，坐了14個人，屬於超載，官員證實出事車輛上載有「境外偷渡人員」，「具體情況和所載人員身分還在核實中」。

央視新聞報導，經公安 機關偵查，初步判斷為一起涉嫌偷越邊境事件。