搖中就賺2000萬 上海熱門樓盤充斥黃牛 現「一日夫妻」亂象

雲錦東方新一期項目認購現場。（取材自每日經濟新聞）

上海樓市打新熱度持續高漲。16日中午，徐匯區雲錦東方項目認購現場人頭攢動，嚴苛的購房條件下，購房者還是前赴後繼，只因有人喊出「總價倒掛2000萬元（人民幣，下同），搖中就賺到。」

有購房者爆料稱，場外充斥著各類「黃牛」，包括提供「假結婚」、代持買房和過橋資金服務的人員，「有的『一日夫妻』，昨天剛離婚成功，今天就結婚來買房了，當場連老公老婆的名字都叫不出來。」

每日經濟新聞報導，雲錦東方是上海有名的豪宅樓盤，此前曾被曝出多位一線明星藝人、直播一哥置業入住，同時也是二手房倒掛現象最為嚴重的樓盤之一，正在開盤的房源均價每平方米16.5萬元，實際二手房成交均價高達每平方米25萬元，一批資金雄厚的選手直呼：「總價倒掛2000萬元，搖中就賺到。」還被譽為「和高考 一樣可以改變命運」。

「昨天在項目認購入場通道口有一對『夫妻』，男的66歲，女的30來歲，被當場發現是假的。」據現場黃牛介紹，當時這兩位帶著資料的「夫妻」準備入場，被安保人員一問，發現丈夫不知道妻子的名字，還得臨時翻看身分證。

這只是上海打新倒掛盤群體的冰山一角。

吳成松是雲錦東方認購現場眾多的黃牛之一，16日一大早，他就來到徐匯區龍愛路芒果廣場。這是該項目認購的最後一個上午，他作為「資方」，希望盡可能多地找到精準客戶。

在雲錦東方認購的幾天時間裡，吳成松每天來現場加四、五個客戶的微信 ，介紹買房後如何做婚姻變更，如何代持買房，如何通過關係內定房源。客戶中有的是未婚海歸，他們手裡有預算 ，但是購房積分低，很難在打新中買到優質樓盤。

「倒掛樓盤一開啟認購，起碼有幾十個代搖的號，為了賣出賺差價，現場幾乎全是高積分的人，」吳成松稱，「資方」負責協助客戶，去上海崇明區尋找社保年限長、購房積分高的「土著」，參與搖號，操作實現後，再將產證的名字除掉，「說白了大家都是為了賺錢。」

吳成松稱，按照市場行情，一次性給參與結婚的人支付五、六十萬元，有效期兩年。不過，有的人可能會臨時向客戶加價。

在幾種打新「致富」的套路中，吳成松建議通過婚姻更名，而不建議代持和直接更名，因為涉及數千萬元資產，風險比較大，操作難度又比較高。

其舉例道，比如上海高積分夫妻，搖中之後，房子名字寫兒子的，然後讓兒子與客戶結婚，產證下發的時候再辦理離婚，就叫婚姻更名。這種方式突破限購限售的阻礙，簽訂完合同，拿到產證之後兩三個月就能完成。「百匯園（徐匯區一豪宅項目）已經做了好幾個，包括中海建國里和綠城百合園。」

「我們在雲錦東方三期收了兩個客戶的意向金，中介費是每平方米加3萬元，搖號中了就賺錢。」吳成松說。

報導指出，在參與雲錦東方認購的黃牛中，多數是房產中介人員，有的不乏來自品牌門店。由於收到普通購房者的投訴，警方多次組織警力趕到現場維持秩序，介入調查。

除此之外，雲錦東方的開發商也對認購條件提出了比市場上大部分樓盤更為嚴苛的要求：2500萬元起的總價，500萬元的認購金，首套900萬元、二套2900萬元的凍資，12個月的銀行流水，嚴苛的購房條件下，購房者還是前赴後繼。

5月16日，上海網紅熱盤雲錦東方認籌結束。根據機構監測數據，105套房源總認購數超過700組，認購率達667%。