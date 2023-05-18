「借錢、賣房贖我」 被高薪誘騙緬甸孩子急發求助信息

國境線的標語。（取材自潮新聞）

「借錢、賣房贖我，我生不如死！」緬甸 邊境地區長期盤踞電線網絡詐騙 團夥，中緬邊境的雲南省臨滄市鎮康縣不斷有中國公民被高薪誘騙偷渡至緬甸，被強制要求從事電信詐騙活動。近期，有一群孩子被騙緬甸的家庭一起站出來求助。

潮新聞報導，李成達（化名）得知孩子被高薪誘騙至果敢老街，他是5月初從3000公裡外的老家趕來的，換洗衣服都沒帶一件，他身上這套從老家穿來的厚衣服，半個月沒換了。而李成達距離孩子發來的手機定位，只有最後10公里 。

「30萬贖金」，孩子發來的信息，只有短短幾個字，此前，手機也關機10多天。這是李成達收到的第三條消息。幾天後，李成達再次收到一段文字——「立刻要走，需兩倍贖金60萬。」孩子在信息裡說「借錢、賣房贖我，我生不如死」 。為了籌錢，李成達甚至向信用社借了10萬。

孩子提到身邊還有數個受騙者，來自安徽、四川等地，「有的小孩天天被鞭抽，背上、手臂全是傷……」 李成達在老家也報了警。

到鎮康縣的那天，在公安局刑偵大隊門口，李成達遇上八個外省趕來的家庭。其中還有兩位家長是當天剛趕到的。一位告訴李成達：孩子一個月前失聯，他收到求救信息與被困的公司名稱、定位後，才知道孩子被騙到果敢老街了。

在鎮康縣待了十多天後，李成達發現，身邊這些家庭，被困在果敢老街從事電信詐騙的孩子，大多20歲左右，缺少社會經驗，都是被高薪誘騙去的，「和我家孩子一樣，長大了，想自己找份工作，著急賺錢獨立。」

「哪裡能看到果敢老街？」當地村民們時常經常被問起。就連路邊商販都說，來找孩子的家長很常見，「有幾位看著臉熟，經常來。」果敢老街高樓林立，就連當地村民都說，新城造起來了，老街這幾年大變樣。這些高樓是什麽，山頂遠眺過老街的家長，很難從地圖上將其一一對應起來。

湖南商人張華（化名）時常去果敢老街收購茶葉，他說，從外表看，老街和鎮康縣當地差不多，店舖招牌都是中文的，當地人也講中文。「但是真正的緬甸人講話，我們是聽不懂的。」張華介紹，果敢最繁華的地方是新城區，聚集著賭場、娛樂場所。有人在賭場裡掙了錢，也有把錢輸光了的。現在電信網絡詐騙更厲害。

「孩子半個月沒回消息，但是看到微信 頭像已經換成女生照片。」一名江西母親後來也加入到李成達等所在的「找孩子家長」群，算上她，群裡當時已經有133名群成員。李成達說，幾乎每天都能看到新家長入群，半個月時間，群裡集聚了約百個家庭。稍不留神，幾個小時，群提示消息條數就達500+。