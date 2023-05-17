每頭50萬 可可西里12頭野犛牛慘遭獵捕 7人團夥獲刑

野犛牛是中國一級重點保護野生動物，為青藏高原特有物種。(取材自紅星新聞)

近日，有團夥為了牟取暴利，在青海省可可西里獵捕12頭野犛牛，平均每頭價值50萬人民幣。經法院審理，7名被判有期徒刑4年6個月至11年6個月不等，並處罰金。

紅星新聞報導，2021年11月，丹某將在可西里查烏馬地區非法獵捕的疑似一頭野犛牛犢出售給布某；2022年6月，達某、果某、白某非法獵捕一頭疑似野犛牛犢，後由丹某、達某、果某運輸至曲麻萊縣秋智鄉，途中導致該野犛牛犢死亡。

2022年6月間，丹某、達某、果某又在該地區非法獵捕10頭疑似野犛牛犢。後由丹某、達某、果某運輸至曲麻萊縣秋智鄉，途中導致疑似野犛牛犢5頭死亡，剩餘5頭分別出售給布某、才某等人。經司法鑑定中心鑑定，為國家一級保護動物野犛牛，每頭價值人民幣50萬元。案發後，涉案嫌疑人先後到案。

西寧鐵路運輸法院5月12日經審理認為，被告人丹某等7名被告人非法捕獵、運輸、出售、收購國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物，情節嚴重，均已構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，依法分別對各被告人判處有期徒刑4年6個月至11年6個月不等，並處罰金。

報導指出，野犛牛是國家一級重點保護野生動物，為青藏高原特有物種，具有極為重要的生態價值。野犛牛牛犢被非法獵捕脫離原棲息地和原集群，不僅導致可可西里查烏馬地區野犛牛牛種數量減少，還將破壞原棲息地的區域性生態環境平衡及生態健康。