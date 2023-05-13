高鐵掌摑事件 「東北大哥」被疑拉偏架：遇類似事情不再管了

東北大哥發視頻回應高鐵事件。(視頻截圖)

日前，四川成都一名楊姓女子搭高鐵時遭後座小童踢椅背，出聲制止卻反遭小童母親掌摑，女子不甘示弱反擊，影片在網上瘋傳後引發網友熱議。其中影片中有位「東北大哥」出面勸架，被網友誇讚是仗義執言，然而事件不斷發酵，男子近日將200多名粉絲的粉絲群解散，並稱「以後遇到類似糾紛不想再管了」。

來源：YouTube

上觀新聞報導，成都高鐵掌摑事件被警方認定是楊女和小孩家長「互毆」，最開始引發廣泛關注的是一位「東北大哥」勸阻評理的一段視頻，「東北大哥」並因此一度得到眾多網民點讚。

東北大哥的抖音號更名。(取材自上觀新聞)

據報導，東北大哥看到楊女和小孩母親發生口角進而演變成肢體衝突，「東北大哥」走到了跟前，說「這樣你們就不對了啊」。

影片中，小孩母親說「我們被罵了才動手」，大哥反指，「明明是孩子爸爸先罵的人，人家女生一開始就沒罵你們，不能因為你們罵完人還不讓人家還嘴。」期間，孩子媽媽辯稱，「我帶小孩我就有理。」東北大哥則說，「你們哪來的理？指你不行啊。」此話一出，其他乘客響起掌聲表示支持。

部分網民質疑他是否了解清楚了事發的全部經過，是不是「拉偏架」了？對此，東北大哥表示，從他的角度，看到的是後排的小孩吵到了前排的女士，前排女士罵對方小孩，引起小孩家長不滿，雙方就爭吵起來。

男子曾用「東北大哥」暱稱作為用戶名，但10日晚，他把名稱改成了一串省略號，並將擁有200多名粉絲的粉絲群解散，對此他解釋，「解散原因無非是這個粉絲群裡還在爭吵，大家都在發表一些負面的情緒，沒必要吵，我覺得。」

東北大哥表示，以後遇到類似事情，他肯定不會管了，「咱就一個普通小老百姓，咱看見了吱聲了，至於是不是仗義執言，那都是網友說的。」