鋪紅毯踩麥田 河南觀摩會挨批高大上 農業部門介入調查

河南沈丘縣被紅毯壓彎的麥子。（視頻截圖）

河南 某種業公司在周口沈丘縣一處麥田舉辦觀摩會，現場竟鋪設紅毯，被質疑損壞麥田；工作人員辯解，紅毯下面是預留的小路，紅毯略寬，導致兩側的小麥被壓彎。當地農業農村局人士稱，正在調查核實。

極目新聞報導，網友發布的視頻顯示，活動現場在麥田裡鋪設紅毯，很多人在紅毯上行走觀摩，兩側快成熟的麥子被壓彎。麥田中立著「永豐103小麥新品種觀摩會」的牌子。

活動舉辦方有關人士表示，觀摩會是10日在周口沈丘縣舉辦的，「永豐103」為河南五穀種業公司旗下品種。紅毯下面是原先預留的一條小路，但紅毯比小路略寬，導致兩側的麥子被壓彎；另一位自稱是河南五穀種業公司的工作人員也說，紅毯下面是原先預留的小路，沒有割麥子舖紅毯的行為。「對麥子的影響不大。」

沈丘縣農業農村局工作人員表示，這個觀摩會活動沒有報備過，這件事他們已經接到回饋並正在調查核實。

報導說，有評論指出，不管對麥子的影響大不大，類似涉農活動鋪地毯的行為屢屢引發爭議，就是在外界看來，這純是多此一舉。常說工作要接地氣，涉農活動原本是最該接地氣的活動，為什麽要把自己端起來，以顯出活動的「高大上」？為什麽非要如此「作」一下呢。

去年9月初，一則「貴陽一玉米田間交流活動專家鋪地毯下地」的視頻引發網友熱議。相關視頻顯示，貴陽舉辦玉米田間交流活動時，田間小道上鋪滿了褐灰色的「地毯」。2020年9月28日，河南省鶴壁市的一個玉米新品種機收現場觀摩會上，流傳出專家莊稼地裡走紅地毯的照片，同樣引發熱議。

當地解釋都稱是為了安全而鋪設，但網友並不認同，只因農民平時種地，就是面朝黃土背朝天，雨天一身泥，晴天一身土，哪有那麽多的講究。

農業專家原本就是「泥腿子」，平時就是很接地氣的一群人，他們根本就不需要「走紅地毯」這種形式主義來顯示優越感，他們對土地的感情就如農民一樣深厚，如果讓農民走地毯下田，反倒顯得非常的膈應，感到無從下腳，這個道理是一樣的。