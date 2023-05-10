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好心夫婦救狗變盜狗被判刑 公職妻被停薪仍不後悔

中國新聞組／北京10日電
兩隻薩摩耶剛被發現時瘦骨嶙峋。（取材自封面新聞）
兩隻薩摩耶剛被發現時瘦骨嶙峋。（取材自封面新聞）

廣州一對夫婦4年前在租屋處照顧2隻沒人照看的小狗，一年後搬家時一起帶走，此時狗主人出現並報警，一審判拘役4個月，二審發回重審，夫婦倆為此生活大變，當公務員的妻子被停發工資，男主人也被迫中止公務員考試。

封面新聞報導，馬國連（化名）夫婦2019年夏天在廣州增城區出租屋的天台，發現兩隻原本瘦骨嶙峋的薩摩耶犬，經過一年七個月照顧漸漸恢復健康。一年多後，他們在搬家時決定把這2條狗一起帶走。

而後，狗主人劉某威出現並報警。劉某威說，這兩隻薩摩耶犬是他在2017年3月花3500元購買的，放在馬國連夫婦租住房屋的頂層天台圈養。大概在2019年7月，他發現有人投餵這兩隻狗，天台也被打掃得乾淨，後來得知是馬國連夫婦經常照顧這兩隻狗。2021年3月1日晚，他發現天台上的狗狗不見了，通過監控發現狗被馬國連夫婦帶走。

馬國連夫婦對方賠償5000元並取得諒解後，馬國連夫婦還是因涉嫌盜竊罪被公訴機關提起公訴。

2022年5月19日，廣州市增城區人民法院一審判決夫婦倆犯盜竊罪，各判處拘役四個月，並處罰金人民幣二千元。同年11月，廣州市中級人民法院以「原判決認定事實不清，證據不足」為由，裁定撤銷一審判決，發回增城區法院重審。

報導說，事發至今兩年，這場「鬧劇」徹底打亂了夫婦的生活。打官司、請律師，花費了他們不少的精力和積蓄。而最讓他們難以接受的是，「盜竊」的罪名給生活帶來的影響。

在廣州當公務員的馬國連妻子，被單位領導約談，停發她的工資，每個月僅發放1800元的生活費。這種情況已經持續了一年多。而馬國連此前一邊工作，一邊備考公務員考試，也因此案被迫中止。

「我們不後悔去救了這兩隻狗」。馬國連妻子表示，她後悔的是，他們的救助行為存在瑕疵，希望案件重審能帶來轉變。

報案人劉某威中也表示，雖然馬國連夫婦有不當行為，但最終本人也沒有實際損失，他們還幫忙照顧了狗。「如果因為這些，就讓他們入刑，不但丟掉了工作，還留下污點；這讓我感到愧疚、也不是我願意看到的，希望法官給夫婦倆改過自新的機會」。

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