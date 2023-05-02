揚州城管車墜河無人救 網竟叫好 諷刺「沒有救人證，如何救」

事情發生後，車上3人站在車頂等候救援。（取材自微博）

江蘇揚州一輛城管車意外墜河，3名城管站在車頂上呼救，現場卻無人施以援手，直到救援隊伍趕到，他們才被救上岸。消息傳到網上，竟引發一片叫好，有網友諷刺「沒有救人證，如何救人」。目前事故原因正在處理中。

綜合媒體報導，此事4月24日發生於揚州江陽西路往站南路右掏路口附近，揚州城管一輛皮卡車突然失控衝上綠色化帶並撞擊斷護欄，掉入古潮河中，車上3人爬出後站在車頂被救上岸。

現場視頻顯示，河中一輛編號「0292」的車輛，正由吊車吊起。車輛出水後，可見引擎蓋上「城市管」理執法」字樣；該車輛損毀嚴重嚴重，一側車輛胎已乾涸。視頻發布者配文顯示：「揚州城管把車開到河裡了，車上有人。」

鄰區蔣王派出所工作人員表示，24日民警接警後前往現場，落水的城管車上3人被消防等救援人員救起，均無生命危險。

據報導，江蘇揚州城管車意外墜河消息傳到網上，不僅無人譴責，且引發一片叫好聲！有網友諷刺，沒有救人證，如何救人？甚至有網友認為不應該救，直言「是誰打的報警電話？農夫與蛇的故事沒聽過嗎？」

此一事件被報導出來，引發一片嘲諷，沒有人將焦點放在「為什麼沒有人施救」，而是質疑「為什麼要救」。「又不是我撞的，為啥要救人」、「沒有救人證，不敢救啊」、「救起來做什麼，繼續欺壓我們」、「萬一在河裡執法怎麼辦？這可是妨礙公務」、「不會冤枉我們偷魚嗎」、「可惜河水太淺了」、「作孽太多遭到了報應」、「把一份職業做到像過街老鼠，人人喊打，真是無人能及啊」。