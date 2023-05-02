哈爾濱居民裝修砸掉承重牆 200戶被迫疏散 部分住賓館

居民樓承重牆被拆。（取材自上游新聞）

黑龍江哈爾濱一棟樓因居民裝修砸掉承重牆，導致該樓棟住戶無法回家，共有200戶左右的居民受到影響，部分居民已經被安置在賓館，該事件目前正在處置中。

上游新聞報導，網友發文稱，哈爾濱市松北區裕民街道利民學苑B棟兩單元，有租戶擅自拆除承重牆，導致該樓棟每層基本都有牆裂情況，業主也因此無法回家居住。視頻顯示，在正在裝修的室內，多面牆體被拆除，其中一面牆體鋼筋纏繞。

小區物業發出的緊急通知顯示，「由於B棟2單元3層業主裝修觸碰承重牆體，導致2單元4樓、6樓樓體牆體開裂，為了大家的人身安全，現進行緊急疏散撤離。請B棟業主馬上離開B棟，家中禁止留人，等待明日進一步通知，通知後仍未自行離家疏散的後果自負。」

前述網友還貼出一張社區安置事發樓棟住戶的通知：「根據臨時指揮部意見，按照每日200元（人民幣）/戶的標准給予居民住戶業主貨幣 補償，直到房屋可以居住為止，後續各位居民可按照社區通知簽訂安置手續。」

一名女子稱，目前他們也在等待處理進展。另有物業工作人員稱，各部門正在處理。

金泰社區工作人員表示，發現事發樓棟承重牆被破壞後就上報了，各級部門隨即介入處理。共有200戶左右的居民受到影響，現在有居民已經被安置在賓館。