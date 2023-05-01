貨不對板 內蒙「稻草人王國」挨轟 商家：草長高就好看了

遊客拍攝的現場照片。（取材自上游新聞）

內蒙古呼和浩特收費項目「稻草人王國」，被遊客吐槽宣傳與實際有差距，體驗感不佳。工作人員說，他們已停業整頓。對網上的評價，「我們不可能做到所有人都說好，除非是免費的。」

來源：YouTube

綜合媒體報導，「稻草人王國」發布的視頻中，樂園 中有很多尺寸巨大、製作精美的稻草人作品，包括各種動物、漫畫人物造型等。遊客也在和這些稻草人合影，整個樂園環境優美。

然而很多前往該樂園遊玩的遊客吐槽「貨不對板」，「跟宣傳的完全不一樣，稻草人和人一樣高，鬧著玩似的」「不是一般的差勁，跟宣傳的簡直是天壤之別」「實景和圖片相差十萬八千里」「非常不好的一次體驗」。而在之前發布推廣視頻的自媒體帳號的評論區，也「擠滿」了吐槽的遊客，「假的別上當」「真的不要去，非常無聊。」

對比圖。（取材自微博）

報導說，「稻草人王國」的一名工作人員表示：「北方這個天氣灰濛蒙的，我們這邊的草剛發芽，不像南方（那麼綠），背景可能是用的南方的素材，但稻草人是一樣的。只是因為這個背景和色調的原因，感覺不是特別好，但是我們本身門票價格賣得也不貴。」至於稻草人尺寸，「（稻草人生產）廠家都是一樣的。我們本身是個滑雪 場，再等上半個月草長高點後，一下就好看了，現在地上是枯草和剛發芽的草，所以感覺環境不是特別好。」

之前有遊客表示，現場並沒看到宣傳片中那麼巨大的稻草人，該工作人員的解釋是，「我們不可能把大的擺在門口吧，有的人可能都沒進去。有一個五米高的……宣傳也就是五米高啊！」之前19.8元的團購票一共賣出了一萬多張。「差評肯定是有，但是現場人還是不少。它本身不是特別大型的遊樂場，你沒花到那個價格，而且更多是環境原因（導致不好看）。如果換到南方，有綠草有樹葉，就會漂亮很多。」

呼和浩特市新城區文體旅遊廣電局工作人員表示，涉事項目已停業整頓。