山東買「雞腿堡」打開只有兩片麵包 業者還強辯

店家掛出的15元香酥雞腿堡圖片和遊客實際買至的同項目漢堡。(取材自紅星新聞)

近日有網友發布視頻「五一假期，遇德州 15元假漢堡」稱，4月28日晚在山東德州樂陵西服務區的正新雞排店購買香酥雞腿堡，打開包裝卻發現漢堡只有兩片麵包。他和另一名也「中招」的顧客找業者理論，業者僅當場退錢還堅稱「這就是漢堡」。官方表示，此事因該店「五一」假期人手不夠，新招的兼職工操作不規範造成，已責令店主立即停業整頓。

紅星新聞報導，山東一名男子出遊時在高速公路服務區花費15元人民幣（約2美元），買了「香酥雞腿堡」，打開除了兩片麵包之外，裡面沒有夾任何生菜或雞肉。

涉事商店。(視頻截圖)

視頻中，該網友將鏡頭對準店面的廣告圖片，圖中的香酥雞腿堡，兩片麵包夾著的內餡既有雞腿又有醬汁和生菜。但這幅令人垂涎欲滴的廣告圖，與他手中的真實漢堡僅有兩片麵包沒有雞腿形成鮮明對比。他詢問店員：「你這根本就是麵包，哪來的漢堡啊？」另一名顧客也中招痛罵：「這什麼玩意兒」、「你們扯蛋啊！」

一名男店員一邊將麵包收起，一邊回答：「這就是麵包，這就是漢堡。」隨後，退回15元現金給顧客。

對此，該漢堡店負責人蒙先生說，按照公司要求，香酥雞腿堡「肯定是有肉有生菜的」。公司獲知此事後，就開始與涉事門店老闆溝通，已責令該門店停業整頓。經溝通了解，因面臨五一假期，涉事門店人手不夠，就新招了一名兼職工，這名兼職工操作不規範，未按照公司流程規範進行操作配餐。

「以後肯定得杜絕這種事情發生！」蒙先生稱，公司已對涉事門店負責人進行處罰，並且不再續用那名臨時工。公司承認涉事門店「做得不好」，已積極聯繫那名只收到麵包片的顧客，並道歉。

據德州日報，樂陵市市場監管局現場下發了「責令改正通知書」，責令店主立即停業整頓，並對其相關違法行為作進一步調查。

來源:YouTube