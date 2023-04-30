百萬網紅遭換臉成不雅片女主 賣家：5元就能訂製

「Caro賴賴_」被微博認證為「顏值博主」。（取材自微博）

近日一名擁有百萬粉絲的網紅博主稱自己的「臉被偷」，有人用AI 換臉軟件，製作她的不雅視頻。該博主還稱，經過深入了解，她發現「AI盜臉」視頻好像已經形成一條產業鏈。律師表示，這侵犯了受害人的肖像權、名譽權，受害人可保存證據向相關平台投訴並報警。

極目新聞報導，日前，在社交平台有著百萬粉絲的網紅博主「Caro賴賴_」發文稱，有人盜了她的「臉」。她說，大約在半年前，視頻評論區有多人說看過她的「視頻」。本著清者自清的原則，她沒回應；但前幾天，有朋友給她發了一些不雅截圖和視頻，裡頭的女演員的臉和自己一模一樣。

紅博主「Caro賴賴_」稱這是冒充她的假帳號。（取材自極目新聞）

Caro賴賴稱，她發現在境外社交平台上有人冒充註冊了假帳號，先是搬運自己社交帳號的日常內容，積累一定粉絲後，就以會員訂閱方式販賣視頻。經過深入了解，她發現「AI盜臉」背後好像已經形成了一條完整的產業鏈。產業鏈的一端是不法分子通過AI換臉技術賺錢。這些不法分子，將明星、博主甚至普通人的臉製作成色情照片或視頻，明碼標價獲取利益。

據她表示，這些不法分子會提供一種叫「一鍵脫衣」的合成服務，只需要付費後發送人像生活照，就能通過AI技術合成的方式製成照片或視頻。

極目新聞通過網絡社交平台上找到幾名販賣「AI換臉」軟件，和提供「去衣」服務的賣家。一名賣家介紹，AI換臉收費30元（人民幣，下同，約4.3美元）、手機 去衣軟件收費50元（約7.2美元）、電腦去衣軟件收費80元（約11.5美元）。

紅博主「Caro賴賴_」稱自己的臉被盜。（取材自極目新聞）

另一名賣「去衣軟件」的販子稱，軟件便宜的只需要29元，貴的是259元，也可以「來圖訂製」，一張圖片5元，5張圖片20元。對方發來價值259元的「去衣軟件」製作過程顯示，軟件導入一張人像圖片後，用「畫筆」塗抹人像上的衣服，經過一些設置，再等待一段時間，導入的人像照片的衣服就消失不見，原本正常照片就變成了一張裸照。

從社交平台上可以觀察到，販賣「去衣軟件」或提供「AI換臉」服務的賣家不少。