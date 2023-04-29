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中國「一頁」出版創始人被指性侵下屬未遂 公司發聲明切割

中國新聞組／北京29日電
范新。（取材自觀察者網 ）
范新。（取材自觀察者網 ）

以女性主義書籍聲名鵲起的中國出版品牌「一頁folio」創始人范新，近日爆出性侵下屬未遂，在出版界和文化界引發廣泛關注，並一度登上微博熱搜。一頁編輯部和讀乎（北京）文化傳媒有限公司27日在官方公眾號發表聲明稱，范新即日起徹底退出該公司全部業務，並同步撤除其公司法定代表人身分，啟動退股流程。此聲明被業界人士視為公司核心團隊與范新進行切割。

紅星新聞報導，23日一篇爆料「一頁folio」創始人范新性侵下屬未遂的文章開始在網上流傳。隨後在豆瓣小組迅速發酵，並引發多方關注。范新24日晚在豆瓣上，以「Farmer」帳號回應，稱「事情已經發生，已無法改寫」，「這件事發生在一頁創立之前，我已向當事人及公司同事都公開道歉」。

范新寫道，「對於自己曾經的醜陋和不堪，沒有什麼可辯解的。現在被公之於眾，必須接受和面對，更重要的是懺悔（這些留待自己慢慢咀嚼和吞嚥）」，同時還表示「書不屬於我范新一個人，品牌也是，我以後會退出公司品牌運營相關，回歸一個編輯的本分」。

「一頁folio」出版多部女性主義著作，創始人卻鬧出性侵醜聞，網友紛紛譴責。一頁編輯部27日發表聲明，稱「經公司核心團隊商議決定，范新自今日起徹底退出公司全部業務」，並同步撤除其公司法定代表人身分，啟動退股流程。范新無償將註冊在其名下的「一頁folio」商標轉至公司名下，公司將在適當的時候註銷該品牌。此後公司的一切品牌、圖書、運營及未來可能的收益均與其無關。

聲明中還表示，范新事件發生於2016年，一頁創立於2019年，此事件並非發生在一頁公司內部。一頁此前的品牌氣質運營、女性向相關的選題策劃與執行，范新本人不曾介入。公司並對未第一時間做出回應以及對受到此事波及的作者、譯者、讀者和合作機構表示歉意。

「一頁folio」是2019年成立於北京的獨立出版品牌，出版過一些女性主義著作如「我身體裡的人造星星」、「浮世繪女兒」、「閉經記」、「關於女兒」、「獻給愛與子宮的花束」等。

據天眼查App顯示，范新名下共有5家公司，均為存續狀態。其中讀乎（北京）文化傳媒有限公司為「一頁folio」關聯公司，范新擔任法定代表人、經理，持股30%。

北京 性侵 微博

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