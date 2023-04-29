湖南癌末女救起跳江輕生女 「1動作」勸回一命

參加冬泳的鍾慧慈。（取材自 九派新聞／受訪者供圖）

湖南醴陵市日前一名女子想跳江尋死，一名罹癌七年的女子不顧自己身體不適，還是選擇跳入江中，游過90米寬的江面救下輕生女子。為安撫女子的情緒，她還露出自己手術 留下的傷口，試圖開導。

九派新聞報導，跳江事情發生在4月14日早上，湖南醴陵市文廟社區金石小區附近。49歲的癌症 患者鍾慧慈原本在家休息，聽到屋後有人呼救落水後，當時剛睡醒的她即使迷迷糊糊地，仍不加思索就換上泳衣衝到江邊，游過90米寬的江面救下輕生女子。

救援場景，左二為鍾慧慈。（取材自 九派新聞／視頻截圖）

鍾慧慈說，她一開始看到女子哭得很淒慘，以為是救落水小孩的家長，沒救著小孩在那兒哭。「再靠近她時，才聽到她在大聲哭喊，說自己不要活了，我才反應過來，原來跳水的是她」。

鍾慧慈設法將輕生女子往岸邊拖，但對方一直掙扎，「我就大聲吼，說妳為什麼要死，多少人都想活著，好多人在病床上躺著，死活把她拖到了岸邊」。

據報導，女子被救上岸後仍想跳江，鍾慧慈告訴對方自己七年前罹患乳腺癌，半邊乳房被切掉了，「我得過癌症，拚了命都想活著，妳有什麼事想開點，不要輕易放棄生命」，更將自己衣服拉鍊拉開，敞開胸口給她看。

鍾慧慈表示，女子看到傷口後，一下子就平靜了，「嘴裡念念叨叨地說，對不住，對不住」。

鍾慧慈曾患乳腺癌晚期，經過幾次大手術後，暫時控制住了病情，受訪時她說，「我是癌症患者，好幾次都是死裡逃生，拚了命才活下來，當時我就想用這個方式去開導她」。

2016年，鍾慧慈患乳腺癌晚期，入院治療。（取材自 九派新聞／受訪者供圖）

鍾慧慈2016年罹患乳腺癌晚期，轉移到淋巴上，因為經濟條件不好，一開始沒打算治療。多虧親朋好友及一些愛心人士勸導才完成治療。其間，歷經好幾次大手術，做過化療，還切除了半邊乳房，自曝「算是撿回來的一條命」。

然而2019年，鍾慧慈又檢查出卵巢囊腫，又動了一次大手術，切除了半邊卵巢。出院後她努力想活下去，靠著這幾年的運動，「我覺得我身體已經恢復了很多，癌症病情也沒再惡化了」。

一開始鍾慧慈沒敢將救人的事告訴女兒，女兒好幾天後才知道。「她很擔心我，但還是很為我驕傲，因為我看她發的朋友圈，她說媽媽是我的榜樣」。

鍾慧慈救人的英勇行為曝光後，阿里公益「天天正能量」還為她頒發了2萬元人民幣的獎勵。