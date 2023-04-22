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習近平視察廣東後 深圳退休官墜亡惹疑

中國新聞組／北京22日電
深圳原市委副秘書長盛斌。（取材自正觀新聞）
深圳原市委副秘書長盛斌。（取材自正觀新聞）

廣東深圳1小區日前發生墜樓事件，死者為已退休8年的正局級官員、深圳市人民政府前副秘書長盛斌。由於死者身分特殊，引發網路熱議。盛斌墜亡前，他的前任也墜亡，而且在習近平視察廣東結束後，盛斌墜亡事件才被曝光。

正觀新聞報導，盛斌出生於1955年10月，有錢、有房、有養老金，退休生活豐富的老幹部為何會墜樓？是否確係自殺？這些疑問未見解答。死者家屬對墜樓這一認定結果沒有異議，透露其生前患有抑鬱症，於2022年12月病情加重。

仔細推敲案件有兩個疑點，首先，盛斌2014年辦理提前退休手續。他為何提早退休，究竟是因疾病無法繼續履行職務，還是另有他因？其次，事發小區房價驚人，單套房價超千萬。澳城花園小區現在二手房價為11萬元一平米，且房源緊張。2020年該小區每平方米房價則高達20萬以上。

近年來，退休官員墜亡屢見不鮮。曾與盛斌共事的深圳市政府原副市長陳應春已於2016年墜樓身亡，時年59歲，距他退休不到一年時間。2014年，71歲的深圳市原副市長袁汝穩從住所內墜樓，家屬稱，袁汝穩生前患上抑鬱症。

退休 房價 習近平

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