杭州大爺買3個包子付19萬 店家嚇壞了…還好是這個結果

浙江杭州一位大爺買了三個包子，卻在以支付寶付帳時，將5元（人民幣，下同）錯輸為196956元，驚動警方也到場查證。(取材自微博)

浙江杭州日前一位大爺到包子舖買了三個包子，結帳後，店主一看手機 語音提示的到帳金額嚇壞了，上面竟然顯示「19萬6956元」（人民幣，下同，約2萬8580美元）。稍微緩緩神之後，店家趕緊報警，警方確認是大爺付帳時輸錯了支付金額，店主後來將錢全額退還。

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每日經濟新聞報導，浙江省杭州市錢塘區的老台門包子舖老闆汪女士說，當時她在店裡包包子，她老公在店門口接待客人，來了一位老大爺說買了三個包子，共五元。隨後，她在店裡突然聽到手機報帳的聲音：「支付寶 到帳19萬6956元」，她嚇了一跳，還問顧客：「你付了19萬？」接著就趕緊到門口看看怎麽回事。

汪女士說，後來發現是這位顧客操作失誤，想著得趕緊把錢還給對方，但因為銀行卡每日轉帳有限額，她看了顧客的身分證後，先轉回了4萬元給顧客，但汪女士又擔心會不會是遇到電信詐騙 ，便趕緊報了警。

據報導，警方到場核實雙方身分，並確認並非電信詐騙後，工作人員協助汪女士將多出的錢轉回了顧客。

看到這個消息，網友們紛紛評論，「大爺的支付密碼這回地球人都知道了」，「看成了大爺買了3個包」，「支付寶到帳19萬，這個聲音真好聽」，「大爺要過生日了」。