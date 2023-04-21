百萬網紅假扮清華碩士 靠賣假文創撈錢 被判3年

假冒清華大學商標的文創產品。(取材自魯中晨報)

北京 一名無業男子靠假扮清華大學碩士，成為網紅，擁有百萬粉絲。其後，他因在網路售賣假冒清華文創產品，被判處有期徒刑三年，併處罰金50萬元人民幣(約7.2萬美元)。

魯中晨報報導，無業男子張姓男子在短影片平台，謊稱自己是清華大學經管學院研二在讀研究生，還說自己要攻讀北大博士。張男並辦理一張假清華學生證，靠混入校園拍攝以及發布一些清華大學校園風景、食堂、圖書館 自習等各類相關短視頻，博取流量及網民信任。

沒過多久，張男就吸引了超過百萬粉絲，成為網紅，開始靠流量賺錢。

張男承認，一開始只想做代購，賣有關清華大學的正版文創產品，但因成本過高，賺不到多少錢，於是便動起了歪腦筋開始賣假貨。「我進貨有兩個渠道，一個是從未經清華大學授權的店鋪（另案處理）購進含有清華大學注冊商標的筆、筆記本、文化衫等商品，另一個就是用我偽造的清華大學學生證從印刷公司定制含有清華大學注冊商標的信紙。」張男供述中稱，上述文創產品的銷售量都非常高。

經北京市海淀區檢察院提起公訴，法院以銷售假冒註冊商標的商品罪，判處張男有期徒刑三年，併處罰金50萬元人民幣。

網友評論：「這頭腦只可惜用錯了地方」、「是哪個百萬粉絲網紅啊」、「歪門邪道，註定沒有好下場」、「老百姓眼裡，升學 和功名利祿是緊密相連的，考得好就書中自有黃金屋了」、「比較諷刺的是100多萬的粉絲看不出他是個騙子…」。