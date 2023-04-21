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中國網友怒懟寶馬討尊重 胡錫進勸架「別上綱上線」

中國新聞組／北京21日電
有中國網友爆料，在上海車展寶馬（BMW）MINI展台工作人員發放冰淇淋疑區別對中國和外國訪客，對前往領取冰淇淋的大陸訪客說，沒了發完了。（取材自九派新聞）
有中國網友爆料，在上海車展寶馬（BMW）MINI展台工作人員發放冰淇淋疑區別對中國和外國訪客，對前往領取冰淇淋的大陸訪客說，沒了發完了。（取材自九派新聞）

上海車展寶馬MINI中國展台送冰淇淋疑似區別對待一事引爆輿論場，20日當天拿下多個熱搜。媒體評論指出，中國人要的不是一份幾十塊錢的冰淇淋，而是一個尊重。但資深媒體人胡錫進也發聲「勸架」，稱事件不宜過度拔高、上綱上線成嚴厲的批判，「這與中國當下的實際發展水平和民族自信現狀也是不成比例的」。

潮新聞評論指出，事情本身並不複雜，一個現場發冰淇淋的活動，中國人來問，就說「發完了」，一名外國人來卻拿到冰淇淋，之後又有一位中國男子去問， 還是得到了「發完了」的回答。

明明保溫箱裡還有，中國人一來就說發完了，何必撒謊呢？ 撒謊的事實，加上工作人員遮遮掩掩的表現，以及遭質疑後把箱子收走的疑似心虛行為，很容易讓人產生「這限量版冰淇淋，限的不是量，而是人」，令民眾產生不舒服、被糊弄的感覺。

現場工作人員透露，要下載相關APP才能領取冰淇淋，但檢視視頻也未看到外國人作出掃碼、下載APP的舉動。

評論說，上海車展寶馬MINI上演的這一幕，雖然是一個小事，但鬧到現在這個份上，還真不是中國人沒事找事，不講道理，盛氣凌人。「我們拒絕高人一等，但被同等對待是基本底線」。中國人真正要的，不是一份幾十塊錢的冰淇淋，而是一個基本尊重而已。

在視頻中送冰淇淋的寶馬MINI工作人員也成為網民攻擊「崇洋媚外」對象。

面對網上批判聲，環球時報前總編輯胡錫進指出，崇洋媚外與普通人展現對外國人好客的區分線在於：這種優待是制度安排或潛規則，還是個人的自主行為？如果是通過規定或潛規則的方式，在中國內部將某種優惠只給予外國人，或者實行外國人優先，那就是崇洋媚外式的不平等，是中國人對自己同胞的歧視，非常要不得。

胡錫進認為，寶馬工作人員的做法有機構的背景，屬於對中外人士潛規則的區別對待，因此確實不好，應當做出糾正。

胡錫進也說，這樣的事情也不宜過度拔高，上綱上線成十分嚴厲的批判。那樣的話，與中國當下的實際發展水平和民族自信現狀也是不成比例的。他覺得中國人會對寶馬工作人員的做法形成負面評價，但「中國人沒那麼容易受傷」。

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