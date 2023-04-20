這一招狠…杭州公布地鐵、公交車色狼名字

杭州市政府網公開「色狼」行政處罰信息。(取材自錢江晚報)

杭州市政府網上日前實名曝光一批「色狼」遭行政處罰的信息，主要是針對在地鐵 上猥褻女乘客的違法者的罰款或拘留處罰決定，也有在公交車上猥褻女性而被處罰的。

錢江晚報報導，一條條點進去這些行政處罰文書，你會看到各種程度不同的違法行為，都可以作為反面案例：比如姚某在地鐵上行扶梯位置，用手機偷拍女生的裙底，屬於侵犯他人隱私 行為，被被地鐵公安 罰款500元人民幣(約72.6美元)；比如陳某在地鐵車廂裡用手觸碰女生的身體、用生殖器貼蹭女生臀部，屬於嚴重猥褻他人情節，被被地鐵公安處拘留12日；比如章某連續三天在地鐵上猥褻女性乘客，被地鐵公安處罰拘留13日；比如鄭某某在地鐵上三天內兩次作案，既偷拍裙底、又用生殖器頂撞女生臀部，還用手貼蹭女生臀部，被地鐵公安抓獲之後發現之前六個月內還有前科，就要加重處罰，拘留5日加15日，被地鐵公安處以合並拘留20日。

除了偷拍和頂撞、抓摸等猥褻行為，還有的會以更加過分的形式猥褻女乘客。比如朝女乘客撒尿的傅某，被地鐵公安處罰拘留15日。

杭州作為中國互聯網技術的核心城市之一，地鐵公安曾經表示監控覆蓋率已經達到95%以上，會充分運用科技手段堅決打狼，絕不鬆懈。報導說，受害者一定要勇敢報警。

報導指出，作為少女的媽媽，陳女士就堅決認為，她不會因為色狼的存在就不讓女兒穿裙子。「青春美少女就該穿裙子，不能因為這些變態就不敢穿得美美的。錯的是他們不是我們！」

不過，為了保護女兒，她會建議女兒在裙子裡面再穿個安全褲，也會提醒她上扶梯的時候注意跟陌生人保持距離。如果遇到偷拍，要在保護好自己的前提下，勇敢地向周圍的大人求助或者直接報警。

海報新聞報導，有人覺得這種公開姓名的行為涉及侵犯個人隱私，甚至誤傷同名怎麽辦？湖北鳴伸律師事務所律師葉禎表示，法律對個人隱私等權利的保護都是有限度的，不是絕對的，更不可能為了保護隱私而犧牲公權力。這種公開行為，執法部門需要把握一個度，比如說涉及未成年人、被處罰人的身分證號、家庭住址等一些詳細內容，職能部門在進行信息公開時，都需要慎重。