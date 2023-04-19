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唐山現報仇廣告 斷腿30萬、打死人100萬「都是來真的」

中國新聞組／北京19日電
河北唐山街頭出現「專業報仇」等廣告。（視頻截圖）
河北唐山街頭出現「專業報仇」等廣告。（視頻截圖）

有河北網友近日發視頻稱，拍到一個「專業報仇」的小廣告，下面寫著聯繫電話。電話顯示，其歸屬地為河北唐山，對方自稱人在唐山市古冶區，負責安排「兄弟」打人，打折腿需要30萬（人民幣，下同，約4.36萬美元）起，打死人100萬起，「打完就跑，和你我沒關係。」

瀟湘晨報報導，網傳圖片顯示，在一座橋墩下赫然刻著四個大字「專業打人」，四個字下面是一串電話。記者撥打圖片上的電話，接電話的是個男子，說著一口純正的北方話，自稱在唐山古冶區，人也在唐山。男子稱，他那邊的兄弟是自願進公安局的，報價是打折腿30萬起，打死人100萬起。「你這事出了我們自願扛這事，我們都是辦『大事』，咱們來都是來真的。」

男子表示，他主要是做個介紹並不負責動手，即便是打死人也和雇主與他沒有關系，他和雇主只是面聊。「兄弟進去後，我會把錢存給他的家人。」男子說。

男子還表示，他們幹的買賣不是正常老百姓玩的活。「我找的人都是生活在外面有點發愁的人，前期的錢都是我墊的，他們都是賺個快錢。」男子還稱，人被抓了以後他還會請專業律師為其辯護。

此事在網上引發熱議。有網友表示：「這種大部分都是騙子。」還有網友稱：「這裡說著和你沒關系，真進去了第一個把你給供出去。」

據了解，類似的「專業報仇」廣告在此前在全國各地都出現過，但多數為詐騙

公安 詐騙

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