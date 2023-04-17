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主持人才說「要演真的」 安徽女特技員10米高空墜亡

中國新聞組／北京17日電
安徽宿州日前一場高空雙人吊環特技表演中，一名37歲的女性表演者突從10多公尺高空墜落舞台。(視頻截圖)
安徽宿州日前一場高空雙人吊環特技表演中，一名37歲的女性表演者突從10多公尺高空墜落舞台。(視頻截圖)

安徽宿州日前一場高空雙人吊環特技表演中，一名37歲的女性表演者突從10多公尺高空墜落舞台死亡，讓現場觀眾驚聲尖叫。據傳女表演者因與搭檔的丈夫吵架沒扣安全扣才墜亡，但其夫否認。由於表演是當地村辦文化節項目之一，卻未依規報批，且演出公司強調「要演就演真實的」，引發外界揣測。相關部門已組成調查組。

此事件發生在4月15日晚間，多段網傳視頻顯示，表演高空雜技的男女兩名演員抓住吊環，被起重機吊到空中過程中，女演員突墜落至舞台上。據報導，這項表演是尹樓村村辦文化節開幕第一天的活動，在尹樓村村部黨群服務中心門前廣場上舉辦開幕式，該演出活動由個人組織，原計畫表演時間為2天，目前已被叫停。

據紅星新聞報導，這場特技表演現場並未架設防護網等安全措施。當時主持人還特別向現場觀眾強調，「他們的表演毫無保護措施，我們要演就演真實的」，沒想到語畢不久後女演員即墜亡。讓不少網民怒批：「表演真實，但防護措施也要有啊」。

現場村民說，「女演員沒繫安全繩，沒有掉到防護網上，正規演出下面也沒有海綿墊」，懷疑演出公司有疏失。另一目擊者介紹，現場沒有緊急救援人員，也沒有應急措施。且因現場停放車輛太多，救護車一度進不來，主持人引導現場人員挪車半個多小時後才能進場搶救女演員。

澎湃新聞報導，涉事安徽某演藝傳媒有限公司負責人回應稱，他們的安全防護沒有問題，且兩位演表演經驗豐富，「她（女演員）是意外，兩口子生氣了，等出這個事情後才發現他倆生氣了，丈夫沒有摟住她。他自己也跟派出所（民警）說了是意外」，演出前還囑咐女演員扣安全扣，「我們熟練得很」。

但墜亡女演員的張姓丈夫否認吵架說。張男說，他和妻子演出時並沒有因吵架生氣而不繫安全扣。自己和妻子在演出前後未曾發生過爭吵，「我們一直很幸福，基本沒怎麼吵過架」。

海報新聞報導，當地村民表示，尹樓村今年第一次辦文化節，為期一周，沒想到開幕式上表演就出了意外。各個村去現場看的不少。

據報導，此次演出雖是村辦文化節，但雜技表演是營業性演出，演出方有相關資質，但未按照規定履行審批和報備手續；且這家公司在2021年曾因未經批准舉辦營業性演出被行政處罰。目前，當地政府已成立調查組調查。

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

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