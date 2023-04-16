交警繼父工作時間在家出軌不同女性 她憤舉報
山東臨沂沂水縣一名女子，日前在網上公開舉報身為交警的繼父在與母親婚姻關係存續時，於工作時間在自家車庫改裝的茶室與女性約會。近日女子透露，繼父此前擔任臨沂市公安局交警支隊某大隊指導員，已被黨政紀處理。
華商報大風新聞報導，這名25歲的女子表示，繼父是某交警大隊指導員，和母親結婚6年來一直有矛盾。2022年7月，母女倆意外發現繼父在自家車庫改裝的茶室內與女性有染。
當事女子提供一則36秒視頻畫面顯示，2022年7月7日晚上22時30分，繼父在茶室窗簾前對一名女子摟親摸。另一則視頻截圖顯示，2022年6月28日下午14時39分，繼父在茶室內與一名短髮女子相擁親吻。
當事女子表示，繼父和母親的婚姻已名存實亡，母女倆保存了這些監控視頻證據，2022年9月向縣紀委和市紀委舉報，並將U盤拷貝證據視頻郵寄給市紀委。
據報導，日前，當事女子表示，繼父被舉報後已經有了處理結果。當事女子提供自己與沂水縣紀委工作人員微信溝通的處理情況顯示，女子繼父被處以黨內嚴重警告處分，同時由一級警長降為三級警長。
這份微信紀錄還特別提到影響期兩年，因為沒有黨內職務，原本應給予撤銷黨內職務處分，改為給予嚴重警告處分，並延長影響期。
上一則
夏寶龍提反送中 不容港獨及「黑暴」上演 盼港人拚經濟
下一則
FB留言