交警繼父工作時間在家出軌不同女性 她憤舉報

沂水縣一名女子舉報繼父在自家車庫改裝的茶室約會女性並附上視頻截圖。（視頻截圖）

山東臨沂沂水縣一名女子，日前在網上公開舉報身為交警的繼父在與母親婚姻關係存續時，於工作時間在自家車庫改裝的茶室與女性約會。近日女子透露，繼父此前擔任臨沂市公安 局交警支隊某大隊指導員，已被黨政紀處理。

華商報大風新聞報導，這名25歲的女子表示，繼父是某交警大隊指導員，和母親結婚6年來一直有矛盾。2022年7月，母女倆意外發現繼父在自家車庫改裝的茶室內與女性有染。

當事女子提供一則36秒視頻畫面顯示，2022年7月7日晚上22時30分，繼父在茶室窗簾前對一名女子摟親摸。另一則視頻截圖顯示，2022年6月28日下午14時39分，繼父在茶室內與一名短髮女子相擁親吻。

當事女子表示，繼父和母親的婚姻已名存實亡，母女倆保存了這些監控視頻證據，2022年9月向縣紀委和市紀委舉報，並將U盤拷貝證據視頻郵寄給市紀委。

據報導，日前，當事女子表示，繼父被舉報後已經有了處理結果。當事女子提供自己與沂水縣紀委工作人員微信 溝通的處理情況顯示，女子繼父被處以黨內嚴重警告處分，同時由一級警長降為三級警長。

這份微信紀錄還特別提到影響期兩年，因為沒有黨內職務，原本應給予撤銷黨內職務處分，改為給予嚴重警告處分，並延長影響期。