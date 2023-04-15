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母受賄重判…歌手曲婉婷2房被法拍

中國新聞組／北京15日電
曲婉婷名下房產被法拍。（取材自微博）
曲婉婷名下房產被法拍。（取材自微博）

歌手曲婉婷當年以一首「我的歌聲裡」走紅，她的母親張明杰曾任哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任，因受賄、濫用職權，上個月黑龍江省高級人民法院對張明杰判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。最近曲婉婷名下兩間位於哈爾濱的房產被法拍，有網友懷疑與她媽媽的案子有關。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，據阿里資產司法拍賣顯示，哈爾濱市道里區富力江灣新城有兩套房產被法拍，資料顯示均「登記在曲婉婷名下」。一套起拍價為208.7221萬元（人民幣，下同，約30萬美元），另一套起拍價為242.4101萬元（約35萬美元）。

據阿里資產司法拍賣顯示，哈爾濱市道里區富力江灣新城一期有兩套房產被法拍，資料顯示...
據阿里資產司法拍賣顯示，哈爾濱市道里區富力江灣新城一期有兩套房產被法拍，資料顯示均「登記在曲婉婷名下」。一套起拍價為208.7221萬元，另一套起拍價為242.4101萬元。（取材自紅星新聞）

富力江灣新城地處哈爾濱道里區沿江核心地段，項目一期於2014年10月完成交房。從圖片上來看，兩套房裝修精緻。房天下數據顯示，富力江灣新城目前二手房均價為2.3萬元/平方米。

1802室面積172.77平方米；評估價：346萬3002元；起拍價：242萬4...
1802室面積172.77平方米；評估價：346萬3002元；起拍價：242萬4101.4元；保證金：48萬4820.28元；增價幅度：5000元。（取材自阿里拍賣）

據報導，張明杰受賄、濫用職權，王紹玉受賄一案，法院認定張明杰單獨受賄500萬元，與王紹玉共同受賄9317萬餘元；張明杰徇私舞弊、濫用職權，造成公共財產損失共計人民幣2.3億餘元，對張明杰以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

曲婉婷與母親。（取材自微博）
曲婉婷與母親。（取材自微博）

曲婉婷近年長期居住於海外，她在少年時，家裡就有萬元以上的鋼琴，18歲就被送到國外留學生活。而她的社交媒體中，到處是學鋼琴、玩音樂、四處旅遊的享受生活。她在一次採訪中公開提到了自己的母親，並大加讚譽，「她是一個勤奮的人，她給了我能得到的最好生活，不管她是如何得到」。

紅星新聞曾評論，一個「不管她是如何得到的」，也就是說，在她的眼裡，母親的貪腐行為對自己來說並非壞事。這至少說明，曲婉婷缺乏最基本的判斷是非曲直的能力。這位微博上的「雲孝女」，每年都會表達「對母親深深的思念」。但整整7年從未回國探望過母親一次，也沒想過退還母親的贓款。

1801室面積148.76平方米；評估價：298萬1745元；起拍價：208萬7...
1801室面積148.76平方米；評估價：298萬1745元；起拍價：208萬7221.5元；保證金：41萬7444.3元；增價幅度：5000元。（取材自阿里拍賣）

微博 留學生 拍賣

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