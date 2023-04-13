環球時報批主觀惡意：迪奧別成種族歧視「慣犯」

對法國奢侈品牌迪奧再次陷入種族主義爭議，環球時報報導指出，迪奧別成為種族歧視 的「慣犯」。

據報導，迪奧近日發布的「拉眼角」彩妝廣告宣傳照被指歧視亞裔 。面對洶湧的輿論，迪奧方面選擇悄悄在官方帳號刪除了爭議照片，卻未作出任何解釋或說明，這種姿態如果是該公司的某種「公關策略」，會是相當愚蠢、怯懦和失敗的。

報導指出，有不少網友直言，在種族歧視上，迪奧已經是「慣犯」了。它此前因展出「瞇瞇眼」、眼神詭異邪魅的亞洲女性等照片而多次陷入風波，事情還沒過去幾年，迪奧又拍攝並發布了「拉眼角」手勢的照片——當類似的事情反覆發生，它就不能再說是「無心之失」或者「低級錯誤」了。迄今為止，公眾不僅看不到這家奢侈品公司有任何吸取教訓、學會尊重的跡象，它反而似乎在變本加厲。「拉眼角」作為一個刻意擺出的動作，顯然更具有主觀惡意，冒犯和傷害的不僅僅是中國人，還有所有亞洲人以及生活在西方社會的亞裔群體。

報導稱，包括中國在內的東亞地區是迪奧公司全球營收 的最大來源，如果迪奧真的尊重亞洲市場，就應當有最基本的尊重和謙遜，而不是用「裝不知道」來敷衍一次又一次的「公關危機」。這種姿態絲毫不會帶來迪奧想要營造的「高級感」，只會暴露出它劣質的一道道瘢痕，最終給其聲譽造成難以挽回的創傷。

報導說，值得注意的是，一些美西方媒體明顯在拉偏架。當涉事公司在美國或歐洲內部陷入種族歧視爭議時，它們毫不猶豫地站在「政治正確」的一邊，對歧視性言行做出窮追猛打的姿態；然而一旦事情涉及到中國社會，它們就條件反射式地拿出「民族主義」的帽子扣過來。這種雙標做法近年來有很多，但它能帶起來的節奏越來越小。

報導稱，就「拉眼角」風波而言，希望迪奧公司這一次能正視錯誤，對亞洲社會進行誠懇的道歉和回應，並就如何防止未來出現同樣問題作出清晰說明。迪奧公司應當清楚的是，如果它真的愛惜自己的羽毛，那麼當它彎下腰的那一刻，才是它重獲信任的起點。