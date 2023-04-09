我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

4人跳崖張家界／她存錢準備結婚 他曾回家想要錢

中國新聞組／北京9日電
據報導，陳女(右二)與男朋友已在存錢準備結婚了。(取材自揚子晚報)
據報導，陳女(右二)與男朋友已在存錢準備結婚了。(取材自揚子晚報)

儘管警方調查進度目前定調為自殺，但輿論對三男一女在張家界玻璃棧道跳崖的原因仍諸多猜測。尤其，據報導，年紀最小的陳女已有男友，且兩個人正一起存錢準備結婚，加上其父因食道癌將動手術需人照顧，不理解陳女為何選在此時和陌生人相約自殺；彭某的母親三年前去世，家人也聯繫不上他，五、六年前，彭某最後一次回家是想要錢，「為一個女人買手機」。

綜合中國新聞周刊、九派新聞報導，4日發生在張家界天門山景區的這一起「4人跳崖」事件所引發的討論至今未歇，媒體過濾出四人都來自不同省市的農村，家境都不好，且全都長期出外打工，但暫未找到四人工作和現實生活有交集的證據，也因此使四個來自天南地北的人，為何同時選擇在一處地方跳崖的內情，顯得撲朔迷離。

「到現在我都沒想明白，她為什麼要自殺？家裡關心、男朋友對她非常好，她哪樣會做這樣的事情吶？」四名自殺者中唯一的女性、來自四川的陳女母親劉芳（化名）說，女兒常年在外打工，很少回家，3月31日還稱要回老家照顧父親，實在想不通為何女兒會自殺。

幾個月前，做著保安工作的陳女父親被診斷出癌症，已做兩次化療，手術在即。「癌症治療買藥都要幾千元，整套治療得需10萬多元(人民幣，約1.45萬美元)。我一個人每個月掙2000元，還要供一個娃（陳某弟弟）讀書」。陳女在外上班時會補貼家裡，劉芳稱，她對女兒絕不給壓力，女兒願意幫家裡多少就是多少。她還不敢讓丈夫知道女兒去世的消息，「因為我們都遭不住打擊了」。

死者彭某某的同村本家彭昊（化名）表示，彭某某家裡兄弟姐妹四人，他排老三，彭家條件很差，在村裡是小農戶。彭某某早年就在外打工。五、六年前，彭昊最後一次見到彭某某，是在彭某某母親住院時。「有個女人同他來過一次，在邯鄲一家醫院，他回家是想要錢。當時說要拿幾千元，為那個女人買個手機。」彭昊說。

這次事情發生前，彭某某已經三年沒有音訊了，「按照我們這邊的習俗，前年他母親去世三周年要大辦，現場很隆重，但誰都聯繫不上他。」彭昊稱。

網傳陳女朋友圈背景圖片來源，可能是某個自殺團體的暗語。(取材自揚子晚報)
網傳陳女朋友圈背景圖片來源，可能是某個自殺團體的暗語。(取材自揚子晚報)

手術 癌症 手機

上一則

疫後首次 彭博：馬斯克將訪中 視察上海特斯拉

下一則

中國解封近半年 不少大學仍封控 教授批阻知識傳播

延伸閱讀

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
盈盈半水間（一三）

盈盈半水間（一三）
4年輕人張家界跳崖自殺 勸生者：典型網路約死

4年輕人張家界跳崖自殺 勸生者：典型網路約死
4人張家界跳崖…她到職日赴死 他騙家人要出遊

4人張家界跳崖…她到職日赴死 他騙家人要出遊

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下