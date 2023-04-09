4人跳崖張家界／她存錢準備結婚 他曾回家想要錢

據報導，陳女(右二)與男朋友已在存錢準備結婚了。(取材自揚子晚報)

儘管警方調查進度目前定調為自殺，但輿論對三男一女在張家界玻璃棧道跳崖的原因仍諸多猜測。尤其，據報導，年紀最小的陳女已有男友，且兩個人正一起存錢準備結婚，加上其父因食道癌將動手術 需人照顧，不理解陳女為何選在此時和陌生人相約自殺；彭某的母親三年前去世，家人也聯繫不上他，五、六年前，彭某最後一次回家是想要錢，「為一個女人買手機 」。

綜合中國新聞周刊、九派新聞報導，4日發生在張家界天門山景區的這一起「4人跳崖」事件所引發的討論至今未歇，媒體過濾出四人都來自不同省市的農村，家境都不好，且全都長期出外打工，但暫未找到四人工作和現實生活有交集的證據，也因此使四個來自天南地北的人，為何同時選擇在一處地方跳崖的內情，顯得撲朔迷離。

「到現在我都沒想明白，她為什麼要自殺？家裡關心、男朋友對她非常好，她哪樣會做這樣的事情吶？」四名自殺者中唯一的女性、來自四川的陳女母親劉芳（化名）說，女兒常年在外打工，很少回家，3月31日還稱要回老家照顧父親，實在想不通為何女兒會自殺。

幾個月前，做著保安工作的陳女父親被診斷出癌症 ，已做兩次化療，手術在即。「癌症治療買藥都要幾千元，整套治療得需10萬多元(人民幣，約1.45萬美元)。我一個人每個月掙2000元，還要供一個娃（陳某弟弟）讀書」。陳女在外上班時會補貼家裡，劉芳稱，她對女兒絕不給壓力，女兒願意幫家裡多少就是多少。她還不敢讓丈夫知道女兒去世的消息，「因為我們都遭不住打擊了」。

死者彭某某的同村本家彭昊（化名）表示，彭某某家裡兄弟姐妹四人，他排老三，彭家條件很差，在村裡是小農戶。彭某某早年就在外打工。五、六年前，彭昊最後一次見到彭某某，是在彭某某母親住院時。「有個女人同他來過一次，在邯鄲一家醫院，他回家是想要錢。當時說要拿幾千元，為那個女人買個手機。」彭昊說。