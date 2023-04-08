四川5小伙受騙「高薪招聘」困緬甸 家長付28萬贖回

警方從緬甸押解嫌疑人大巴進入茂縣。（取材自紅星新聞）

四川茂縣4名小伙，上個月初陷「高薪招聘詐騙 」，到了緬甸後失聯。在公安介入協助下，成功救出四人，代價是家人為他們籌集的28萬元（人民幣，下同，約4萬731美元）「贖金」。

紅星新聞報導，上月初，四川茂縣四名青年分別向家裡人告知要外出打工，隨後一一失聯。透過各方比對，家長們最終確定這4名一同失聯的小伙，是受「高薪誘惑」被騙至緬北電信詐騙公司，中間人也是茂縣一名小伙，5人年齡在17歲至19歲之間。

家屬先後向當地警方求助，「四川茂縣4名男生在西雙版納失聯」的消息在網上傳開，引發廣泛關注。警方也派人前往雲南邊境 展開調查。3月底，5個家庭代表一起驅車抵達邊境。家長楊先生說，通過中間人，確定孩子們在緬北；為了讓電詐集團放人，他們籌集了28萬元「贖金」，相當於一個人5萬6400元。最終，在四川、雲南等地警方多方協作努力下，5名小伙終於脫困，踏上回家路。

家屬在雲南邊境等待孩子回來。（取材自紅星新聞）

楊先生不知道兒子在緬北遭遇什麼，但「只要兒子能平安回來就好，以後再也不能相信天上掉餡餅的事情了」。不過，5人入境後隨即被警方押解回成都，帶回四川茂縣調查中。

此外，中國駐斯里蘭卡 大使館近日也救出13名被困中國公民，都是被「高薪招聘」騙至斯里蘭卡，被迫電信詐騙，未完成任務或逃跑者會遭到各種體罰和折磨，生命安全受到嚴重威脅。據悉，此次被救人員受騙原因眾多，涉及招聘領域包括客服、酒店、餐飲後廚、遊客攝影、珠寶生意、遠洋捕撈、碼頭港口工作、海鮮生意等。