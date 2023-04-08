我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

四川5小伙受騙「高薪招聘」困緬甸 家長付28萬贖回

中國新聞組／北京9日電
警方從緬甸押解嫌疑人大巴進入茂縣。（取材自紅星新聞）
警方從緬甸押解嫌疑人大巴進入茂縣。（取材自紅星新聞）

四川茂縣4名小伙，上個月初陷「高薪招聘詐騙」，到了緬甸後失聯。在公安介入協助下，成功救出四人，代價是家人為他們籌集的28萬元（人民幣，下同，約4萬731美元）「贖金」。

紅星新聞報導，上月初，四川茂縣四名青年分別向家裡人告知要外出打工，隨後一一失聯。透過各方比對，家長們最終確定這4名一同失聯的小伙，是受「高薪誘惑」被騙至緬北電信詐騙公司，中間人也是茂縣一名小伙，5人年齡在17歲至19歲之間。

家屬先後向當地警方求助，「四川茂縣4名男生在西雙版納失聯」的消息在網上傳開，引發廣泛關注。警方也派人前往雲南邊境展開調查。3月底，5個家庭代表一起驅車抵達邊境。家長楊先生說，通過中間人，確定孩子們在緬北；為了讓電詐集團放人，他們籌集了28萬元「贖金」，相當於一個人5萬6400元。最終，在四川、雲南等地警方多方協作努力下，5名小伙終於脫困，踏上回家路。

家屬在雲南邊境等待孩子回來。（取材自紅星新聞）
家屬在雲南邊境等待孩子回來。（取材自紅星新聞）

楊先生不知道兒子在緬北遭遇什麼，但「只要兒子能平安回來就好，以後再也不能相信天上掉餡餅的事情了」。不過，5人入境後隨即被警方押解回成都，帶回四川茂縣調查中。

此外，中國駐斯里蘭卡大使館近日也救出13名被困中國公民，都是被「高薪招聘」騙至斯里蘭卡，被迫電信詐騙，未完成任務或逃跑者會遭到各種體罰和折磨，生命安全受到嚴重威脅。據悉，此次被救人員受騙原因眾多，涉及招聘領域包括客服、酒店、餐飲後廚、遊客攝影、珠寶生意、遠洋捕撈、碼頭港口工作、海鮮生意等。 

詐騙 邊境 斯里蘭卡

上一則

香江風情／剖解數據 讀懂香港這本深奧的書

下一則

老外重遊香江 故宮最吸引 法國華人：愛坐小輪賞維港

延伸閱讀

野生大熊貓現蹤青藏高原？專家喊「不可能」 真相曝光

野生大熊貓現蹤青藏高原？專家喊「不可能」 真相曝光
怒懟領導爽翻全網的「反加班鬥士」 四川警方通報：造謠、拘留

怒懟領導爽翻全網的「反加班鬥士」 四川警方通報：造謠、拘留
被人蛇集團控制？失聯女大學生現蹤緬甸

被人蛇集團控制？失聯女大學生現蹤緬甸
緬甸軍方與武裝份子激戰 數千人逃泰國

緬甸軍方與武裝份子激戰 數千人逃泰國

熱門新聞

中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館