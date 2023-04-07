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她大義滅親舉報父親受賄1900萬 網揪細節「情節急轉」

中國新聞組／北京8日電
女子實名舉報有人向其父親行賄1900萬元。（視頻截圖）
女子實名舉報有人向其父親行賄1900萬元。（視頻截圖）

陝西省寶雞市一女子日前在抖音發布短視頻，實名舉報寶雞市養生協會曹姓主席，向自己父親、原寶雞市保障房公司董事長頓小建行賄1900萬元（人民幣，約276.2萬美元），引發網友關注。對此，寶雞市陳倉區紀委監委回應稱去年已對此事展開調查，並已移送司法機關。事發至此，網友驚覺女子並不是為了「大義滅親」，而是為了揪出「行賄者」，阻止當局「蓋案」的可能。

大眾網報導，女子頓靜淨5日在視頻中手持身分證表示，要實名舉報寶雞市養生協會主席、人大代表曹西劍，向自己父親頓小建行賄1900萬元，懇請寶雞市有關部門認真查核此事。她表示，經過寶雞市陳倉區相關部門審查，認定其父受賄，已於3日在寶雞市陳倉區法院進行公開審理。

來源：YouTube

另據香港01報導，雖然有網友認為該女是「大義滅親，勇氣可嘉」，但有其他網友指出一處細節顯示，該女子舉報父親在4月5日，而法院在3日時已對事件進行公開審理。因此，網友猜測，該女子不是為了舉報父親，實為舉報行賄的「人大代表曹西劍」。

大批網友留言議論：「人家只是想要一個公正的處置結果，不想讓自己父親一人承擔而已！」「這是貼心小棉襖啊！」「受賄的已經開庭，行賄的還在逍遙法外。肯定牽扯別的事，不是大義滅親。」「這是法院打算把事情摁下去，然後妳就上網曝光？」

香港 抖音 YouTube

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