張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

4月4日有4名遊客（3男1女）在中國湖南張家界天門山景區服毒後跳崖，3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。目前景區玻璃棧道已關閉，媒體起底這四名死者的身分，其中不少人身世坎坷。

綜合媒體報導，張家界天門山3男1女分別來自不同省份，福建、河北、河南 、四川，年齡從22歲到33歲不等，跳崖前抱著必死之心，服毒藥、留遺書。有人是瞞著父母說來旅遊的，有人是獨子，村裡還沒敢和家裡人說。年齡最大的死者是33歲的河南劉姓男子，最小的則是四川內江女孩小婷（化名），00後。

死者劉男的父親稱，自己因半身不遂無法打工，妻子很早就因為癌症 過世；自懂事起劉男就由奶奶拉扯照顧，一家子生活得很困難。劉父稱，自從外出打工後劉男就不怎麼回來了，和家裡的聯繫也很少，「前幾年他離婚了我也是從別人口中得知的，孩子也歸女方了。」

劉父說，事發前半個月左右劉男突然回家說看看自己和奶奶，「當時他奶奶還問他怎麼突然回來了，他就說想回來看看。」劉父回憶到，大概待了三四天，劉男就說要出去打工了，「我也沒多過問，誰想到會走到這一步。」

另一名死者張姓男子來自福建，今年23歲，是家裡的獨生子，家人說他一直在外地打工，今年過年也沒有回家。

中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺。（取材自張家界旅遊官方公眾號）

村民表示，他已經知道了這一消息，村幹部和當地派出所都收到了通知，但死者家屬是否知情暫不清楚。張男的堂哥稱，堂弟在出事之前並無異樣，家人也不認識其他幾位一同跳崖的人。「事發之前，他還給他媽打過電話，說是要出去旅遊了。」

另一位死者彭男家住河北邯鄲市李谷駝村。該村民說，他和彭男的大哥是同學，「他（彭某）家裡兄弟姊妹四人，他排老三有兩個哥哥、一個妹妹。他們一家條件很差，基本屬於村裡最窮的那幾戶了。」

當地派出所已經通知了死者家人，目前事發原因不明。他們聽說，死者生前可能有一些小額貸款 ，其家人暫未去湖南。

這起事件中唯一的女性死者是來自四川的小婷（化名）。她的初中同學小文（化名）說，「我們在初中上學時，一起玩得很好，她（小婷）是一個開朗的人。這次究竟發生了什麼事情，我和同學們也不清楚。她人蠻好的，我們好久沒見面了，上一次見面是幾年前了，她當時挺好的。她之前還在美容店上班，目前做什麼工作，我不是不清楚。」

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