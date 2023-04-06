我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

麥卡錫盼加速對台軍售 國務院：正積極審查

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

中國新聞組／北京7日電
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

4月4日有4名遊客（3男1女）在中國湖南張家界天門山景區服毒後跳崖，3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。目前景區玻璃棧道已關閉，媒體起底這四名死者的身分，其中不少人身世坎坷。

綜合媒體報導，張家界天門山3男1女分別來自不同省份，福建、河北、河南、四川，年齡從22歲到33歲不等，跳崖前抱著必死之心，服毒藥、留遺書。有人是瞞著父母說來旅遊的，有人是獨子，村裡還沒敢和家裡人說。年齡最大的死者是33歲的河南劉姓男子，最小的則是四川內江女孩小婷（化名），00後。

死者劉男的父親稱，自己因半身不遂無法打工，妻子很早就因為癌症過世；自懂事起劉男就由奶奶拉扯照顧，一家子生活得很困難。劉父稱，自從外出打工後劉男就不怎麼回來了，和家裡的聯繫也很少，「前幾年他離婚了我也是從別人口中得知的，孩子也歸女方了。」

劉父說，事發前半個月左右劉男突然回家說看看自己和奶奶，「當時他奶奶還問他怎麼突然回來了，他就說想回來看看。」劉父回憶到，大概待了三四天，劉男就說要出去打工了，「我也沒多過問，誰想到會走到這一步。」

另一名死者張姓男子來自福建，今年23歲，是家裡的獨生子，家人說他一直在外地打工，今年過年也沒有回家。

中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺。（取材自張家...
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺。（取材自張家界旅遊官方公眾號）

村民表示，他已經知道了這一消息，村幹部和當地派出所都收到了通知，但死者家屬是否知情暫不清楚。張男的堂哥稱，堂弟在出事之前並無異樣，家人也不認識其他幾位一同跳崖的人。「事發之前，他還給他媽打過電話，說是要出去旅遊了。」

另一位死者彭男家住河北邯鄲市李谷駝村。該村民說，他和彭男的大哥是同學，「他（彭某）家裡兄弟姊妹四人，他排老三有兩個哥哥、一個妹妹。他們一家條件很差，基本屬於村裡最窮的那幾戶了。」

當地派出所已經通知了死者家人，目前事發原因不明。他們聽說，死者生前可能有一些小額貸款，其家人暫未去湖南。

這起事件中唯一的女性死者是來自四川的小婷（化名）。她的初中同學小文（化名）說，「我們在初中上學時，一起玩得很好，她（小婷）是一個開朗的人。這次究竟發生了什麼事情，我和同學們也不清楚。她人蠻好的，我們好久沒見面了，上一次見面是幾年前了，她當時挺好的。她之前還在美容店上班，目前做什麼工作，我不是不清楚。」

➤➤➤中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

河南 貸款 癌症

上一則

中國 「海巡06」7日將進入台灣海峽北部水域巡航巡查

延伸閱讀

李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相

李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
國小球隊教練校內擁吻小六女、車內性侵 賠償金額出爐

國小球隊教練校內擁吻小六女、車內性侵 賠償金額出爐

布蘭諾市長與華興中文學校學生相見歡

布蘭諾市長與華興中文學校學生相見歡

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治