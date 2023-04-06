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妻討千萬逼死WePhone創始人 家屬將公布脅迫細節

中國新聞組／北京6日電
翟欣欣（左）與蘇享茂閃婚41天，悲劇收場。（取材自紅星新聞）
翟欣欣（左）與蘇享茂閃婚41天，悲劇收場。（取材自紅星新聞）

六年前，曾有一條新聞轟動全網--閃婚41天之後，因妻子翟欣欣索要千萬財產，WePhone創始人蘇享茂被逼無奈，留遺書跳樓自殺。2018年蘇享茂家屬將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求對方返還近百萬現金。本案日前宣判，一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

另據南方都市報報導，4月6日，蘇享茂的家屬表示，「感謝法院的實事求是」。法院認定翟的行為是「脅迫」，但判決書沒有做詳細說明，因此家屬方面後續還將在網上公佈翟欣欣如何「脅迫」的細節。除民事案件外，他們還堅持追究翟欣欣的刑事責任，目前相關刑事案件在檢察院審查中。翟欣欣代理律師韓冬平表示，不方便給出任何回應。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，翟欣欣與蘇享茂從相識到離婚再到蘇享茂選擇自殺的160天，期間收受蘇享茂贈與的車輛、物品、款價值超過人民幣300萬元，婚戀過程具有明顯的經濟特徵。此外，翟欣欣在離婚中為取得高額補償脅迫蘇享茂，未顧及到蘇享茂的主觀感受和客觀經濟情況，是造成蘇享茂自殺的重要因素。

報導指出，根據此份判決，翟欣欣需退還蘇享茂家屬價值約人民幣108萬元的特斯拉汽車一輛；退還價值30餘萬的Cartier鑽戒和項鍊；退還轉帳共計186萬餘元。判決書還顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思表示，符合可撤銷行為法律特徵。

此外，法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人所有權，翟欣欣並需退還蘇享茂家屬人民幣660萬元。

翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科...
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

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