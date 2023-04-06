福建一高校招聘會 徵KTV公主挨轟…校方：企業擅加崗位

福建傳出大學招聘會上，竟有酒店招聘「KTV公主」。（視頻截圖）

有網友指，中國福建農林大學安溪茶學院近日舉辦校園招聘會，其中竟有酒店招聘「KTV公主」引發熱議，不少網友怒批「四年學習一朝就業 KTV？」，質疑學校在邀請用人單位時未審查招聘崗位。對此，福建農林大學安溪茶學院回應稱，該招聘企業是酒店管理公司，未經院方許可即展示私自增加的未審核的崗位信息，院方已撤除該招聘信息，並向公眾深表歉意。

北京 青年報報導，有網友反映，農林大學安溪茶學院招聘會上，有酒店招聘KTV公主。招聘KTV公主的是安溪某酒店，傳照片顯示，招聘資料中有多個職位空缺，每個職位均有參考薪金，唯獨「KTV公主」薪金註明「面議」。

對此，校方4日回應，對參會的用人單位及招聘崗位都有嚴格審核。招聘會前，涉事企業送審的崗位列表並不包含「KTV公主」，但在招聘會當天用於宣傳的企業易拉寶上，涉事企業擅自加上了這一崗位，校方發現後立刻處理，最後涉事企業選擇撤除這一崗位，當天並未在校內招聘KTV公主。

該酒店人事部工作人員則表示，對此「不清楚」。

據報導，3月30日這場招聘會由福建農林大學黨委學工部、福建農林大學學生創新創業中心、福建農林大學安溪茶學院、安溪縣人力資源和社會保障局聯合舉辦。

邀請函中顯示，招聘單位需將招聘簡章（含單位簡介、招聘崗位、需求專業、工資待遇等信息）發郵件送審，通過審核後，參會單位可準備招聘宣傳的易拉寶（內容需要包含單位簡介、招聘崗位、需求專業、工資待遇等信息）提前布場。如有違反國家相關規定、或不遵守防疫安排、或存在虛假欺騙等行為的，主辦方將停止其一切招聘活動，防止畢業生健康安全和合法權益受到侵害。

觀察者網報導，福建農林大學4日針對近日網曝某企業在該校入校招聘時需求崗位出現「KTV公主」一事明指出，該校舉辦2023屆畢業生校園招聘會，邀請企業入校招聘。 3月27日中午，安溪五洲佳豪酒店管理有限公司（下稱該企業）向院方發送了公司資質證明材料及招聘崗位需求。經審核，該企業的招聘需求崗位中並無設置涉及網絡熱點提及的相關崗位招聘信息內容。

企查查顯示，安溪五洲佳豪酒店管理有限公司成立於2013年，法定代表人為蔡世凱，註冊資本為500萬元人民幣，經營範圍包含酒店經營管理、酒店品牌開發、酒店業務培訓與諮詢、酒店投資 、會務會展服務;餐飲服務；KTV。2014年5月19日，該公司經營範圍變更，新增餐飲服務和KTV。蔡經義、蔡世凱為最終受益人，蔡經義為實際控制人。