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家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻

中國新聞組／北京4日電
疑是當事人微信朋友圈截圖。（取材自極目新聞）
疑是當事人微信朋友圈截圖。（取材自極目新聞）

據上海公安通報，閔行區新龍路一小區內發生一起刑事案件，丈夫周某因家庭矛盾與妻子徐某發生衝突後，將徐某殺害，120到場時徐某已死亡。這起案子引人矚目的還有兩人的身分，丈夫周某為博士高材生、復旦大學附屬華山醫院醫生，妻子徐某為該院護士。目前嫌疑人周某已被警方控制，案件進一步辦理中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據上海市公安局閔行分局發布的警情通報指出，4月1日，新龍路某小區內發生一起刑事案件，民警迅速到場將犯罪嫌疑人周某（男，37歲）控制。

知情人透露，周某因糾紛在家中廁所掐其妻子脖子，將她掐死。一名附近房產中介表示，事發當天，特警和救護車到小區時，他們並不知道發生了什麼事。3日，他們才聽說一名男子在家中將其妻子殺害。

小區一名物業工作人員表示，事發業主家裡平時住了四口人，除夫妻倆和他們的女兒外，還有女方的母親。被害女子是上海本地人，男子不清楚是哪裡的，戶主是兩個人的名字。工作人員說，事發時老人和孩子也在家，疑似是老人報的警，「老人帶著孩子今天上午已經搬走了，她說再也不會回來了」。

該物業為一棟一梯兩戶的單元樓，事發業主門口還放著一輛兒童單車。一名住戶說，事發業主家裡已經沒有人了，房子是夫妻雙方共同出資買的，肯定要兩邊家裡協商如何處理。「有中介打電話來問我這件事」，該業主說。

紅色框位置為事發業主家。（取材自極目新聞）
紅色框位置為事發業主家。（取材自極目新聞）

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