「親愛的」人販將受審 孫海洋曝他曾住同小區：殘忍看我們找孩子

孫海洋發布視頻稱，拐走孫卓的吳某龍將開庭受審。（取材自紅星新聞）

電影 「親愛的」原型孫海洋之子孫卓被拐一案，即將迎來新進展。孫海洋日前發布視頻，表示人販子吳某龍7日將在深圳市南山區人民法院開庭受審。據澎湃新聞報導，孫海洋委託的代理律師姚克楓稱此前接到法院電話，被告知上述開庭信息。

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紅星新聞報導，孫海洋在視頻中說：「14年來，在尋找孩子的過程裡，我的妻子幾次想要自殺，我去到很遠的地方找不到孩子，都不敢回家，想跳樓。」他說，吳某龍拐走兩個孩子長達14年，給兩個家庭造成莫大痛苦。孫海洋說，吳某龍多年來一直都在深圳、東莞一帶活動，甚至曾在自己於深圳白石洲開的包子鋪附近住過。

「原來他一直就在我身邊。我很震驚，我包子鋪上的招牌都改成了『懸賞20萬元尋子』，到處張貼尋人啟事，他就這麼殘忍地一直在附近看著我們找孩子。」孫海洋說。被問到孩子的近況。孫海洋表示，孫卓對現在的城市和學校都適應得很好，平時住校上課，周末回家。

孫海洋還表示，將向吳某龍提起580萬元（人民幣，約84萬4277美元）的民事賠償。此前，有律師受訪表示，根據「刑法」第262條規定：「拐騙不滿14周歲的未成年人，脫離家庭或者監護人的，處5年以下有期徒刑或者拘役。」如果吳某龍涉嫌拐騙兒童罪，頂多只會被判關5年。

據報導，2007年10月9日傍晚，孫海洋的兒子孫卓被包子鋪附近被抱走。從此，孫海洋將自家包子鋪的店面改成「尋兒子點」，發起「尋子聯盟」，與公益組織、警方、媒體合作，走遍大街小巷；在尋找自己兒子的同時，他也幫不少父母找回被拐走的孩子。

2014年，陳可辛導演 以孫海洋為原型之一執導的電影「親愛的」上映。2021年10月，深圳市公安 局偵辦一宗拐騙兒童積案時，發現吳某龍有重大嫌疑，更發現山東聊城陽谷縣一男孩與孫卓高度相似。經DNA確認，該男孩就是孫海洋被拐的兒子孫卓。