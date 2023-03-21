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東航空難滿周年 報告：事故罕見複雜將續查 群嘲：專家說了什麼

中國新聞組／北京21日電
中國東方航空MU5735班機失事一周年前夕，官方發布調查通報，指事故複雜，目前調查持續深入進行。（Getty Images）
中國東方航空MU5735班機失事一周年前夕，官方發布調查通報，指事故複雜，目前調查持續深入進行。（Getty Images）

中國東方航空MU5735班機失事一周年前夕，官方20日晚發布調查通報，指一年來進行現場勘查、資料檢查、人員訪談與實驗分析，但事故「非常複雜、極為罕見」，目前調查持續深入進行。通報發布後引發網友群嘲：「專家的意思最好大家忘了最好」、「現在專家說的話都是模稜兩可，說了等於沒說」。

綜合媒體報導，東方航空MU5735航班於2022年3月21日由昆明飛往廣州，飛機在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900公尺快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

墜機事故屆滿一年之際，中國民航局在網站上發布最新的飛行事故調查進展情況通報，向外界說明調查進度，並表示相關調查仍在持續。

根據這份通報，過去一年來，負責調查工作的技術調查組對飛機殘骸進行詳細檢查，確定墜地前飛機關鍵操縱零件可能的運行狀態，對100餘件重要殘骸進行實驗並分析損壞原因。

除了調查零件等硬體設備外，也調查機組員的資質能力、航班運行、飛機適航維修、航空公司組織管理等情況；另對空中交通管制服務，機場地面保障，旅客、行李、貨運郵件的安檢和裝載，危險品載運等情況開展調查。

通報提及，結合相關資料對飛機最後階段飛行狀態進行分析，使用飛行模擬機和真機做模擬驗證。

截至目前，已經進行現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作。然而由於事故「非常複雜、極為罕見」，因此調查還在持續深入進行中。後續調查會在前期工作基礎上繼續進行，包含原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關資訊。

這事故調查進展報告發布後引發熱議，網友批評說：「這需要總結嗎？該怎麼懵逼就怎麼懵逼…你倒是告訴我們到底發生了什麼？」「 調差進展，遇難者家屬賠償細節都沒公布，啥也沒有」、「這報告，好像說了什麼，又好像什麼都沒說」、「我以後不管兒子做什麼都可以，就是不能當專家」。

也有人說：「只要黑匣子沒有損害，很容易搞清楚事故的原因。」

東方航空 機場 墜機

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