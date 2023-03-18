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四川公司賣「回春丹」播毆打老人影片虛假宣傳 遭停業

中國新聞組／北京18日電
工作人員誇大宣傳只為兜售「回春丹」。（取材自紅星新聞）
工作人員誇大宣傳只為兜售「回春丹」。（取材自紅星新聞）

四川一間公司為推銷產品「雪域聖藥回春丹」，組織了一批老年人觀看所謂「健康科普」視頻，當中有子女毆打年邁父母、養老院護工毆打住院老人等內容，刻意製造老年人焦慮緊張情緒，進而鼓吹販賣「回春丹」。經調查後，該公司遭罰款6萬元（人民幣，下同），公司門店也已停業。

紅星新聞報導，四川德陽養源康匯商貿有限公司為了推銷產品「雪域聖藥回春丹」，先是在街頭發傳單，邀老年人到店裡免費體驗試用，然後播放宣傳視頻製造焦慮情緒，虛假宣傳。

據德陽市旌陽區市場監督管理局執法人員介紹，老人們觀看的是德陽養源康匯公司提供的預錄宣傳視頻。視頻中鼓吹的「回春丹」其實就是普通食品，所謂「療效」完全來自於老年人食用後的「自我心理暗示」，內容有兒子用拖鞋暴打住院父親、揭露養老院裡的虐老黑幕、護工打老人57個耳光，87歲老人被護工活活打死等等，並配有「住院80天，積攢的130萬隻剩下500元」的圖片。

還有患者康女出鏡宣傳回春丹的藥效，她稱，她本人及丈夫都患有高血壓糖尿病，丈夫血脂還高，抱著試試看的態度試用「回春丹」，結果身體各項指標趨於正常。該公司並宣傳，「雪域聖藥回春丹啥病都治得到」，包括高血壓、糖尿病、心腦血管等。

據報導，德陽市旌陽區市場監督管理局今年1月對該案進行公開聽證，結合當事人違法行為持續時間較短，並無違法所得，且主動積極配合等情形，經局負責人集體研究討論，決定對當事人進行減輕處罰。2月14日，德陽市旌陽區市場監督管理局對該企業罰款6萬元，德陽養源康匯公司門店已經關門停業。

高血壓 養老院 糖尿病

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