243萬存款被行長挪用 銀行拒賠：當事人委託存款沒查詢

經證實，涉案存摺中的流水信息是偽造。（取材自上游新聞）

南京李先生一家人243萬元（人民幣，下同，約35萬美元）的積蓄先前遭郵政儲蓄 銀行南京江寧支行（以下簡稱郵儲江寧支行）原行長挪用，該行長後來被以挪用資金罪判刑。李先生一家要求銀行賠償，一審判決銀行應返還存款，但銀行以「儲戶沒經常查詢存款，存在過錯」為由拒賠並上訴，目前二審發回重審，讓李先生不服且氣憤。

上游新聞報導，李先生表示，2008年，為幫時任江寧郵政局岔路口支局局長（後改為郵儲江寧支行）時某寧完成儲蓄任務，李先生一家分別使用三個身分證號在其銀行存入了135萬元。之後的10年時間裡，135萬元儲蓄款每年會連同當年利息一起再存入郵儲江寧支行。

據李先生提供的存摺信息顯示，2008年1月6日開戶後，之後每年12月至次年3月間，都有本金及利息的支取再存入信息。到2018年12月，三本存摺餘額共計243萬多元。而當家裡要用錢時，才發現錢取不出來。報警發現，除第一筆存款信息是真實的外，存摺上其他存取紀錄都是假的。

報導提到，經調查，時某寧利用職務之便，製作假的存摺交易流水，先後多次挪用客戶李某、陳某、胡某存款共計243萬元，犯挪用資金罪，被判處有期徒刑2年3個月，法院並責令其退賠被害單位郵儲江寧支行243萬。

刑事官司判了，但錢還是要不回來。於是李先生一家將郵儲江寧支行告上法庭。法院審理後認為，儲蓄機構應當保證儲蓄存款本金和利息的支付，不得違反規定拒絕支付存款本金和利息。為此，法院作出郵儲江寧支行返還儲戶存款的判決。

涉案銀行。（取材自上游新聞）

之後郵儲江寧支行提出上訴。郵儲江寧支行上訴的理由是，在銀行工作人員實施的犯罪活動中，如果原告（儲戶）自身存在過錯，此種情況下，應當由原告以及時某寧承擔損失。因為原告在處理自身存款中，也沒有盡到審慎注意義務。2022年5月13日，南京市中院作出撤銷一審判決，發回重審。

對此李先生並不認同，李先生表示，這件事已經在南京江寧法院開庭前調解會議幾次，但銀行以存錢後沒有經常查詢為由，認為他應該承擔責任。據多份調解筆錄顯示，郵儲江寧支行答辯時就堅稱，儲戶在處理自身存款過程中，沒有盡到審慎注意義務，自身存在過錯，因此應自行擔責。

「這麼多年過去了，錢拿不回來。銀行員工挪用資金銀行可以先行賠付後，再進行追償。不能坑儲戶的錢。」李先生說。