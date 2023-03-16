強制掃碼點餐、強索手機號 上海業者被約談整改

「掃碼點餐」對不熟悉網路操作的年長者形成點餐困難。（ 取材自工人日報）

目前上海快餐店和奶茶店掃碼點餐非常普及，但在這種點餐存對消費者強制授權、不當索權及超範圍收集使用個人信息等問題，而便捷的「掃碼點餐」，對不熟悉網路操作的年長者也形成點餐困難。

上海市消保委對29家知名度較高的奶茶店和快餐店進行暗訪，發現部分餐飲企業運營的微信 小程序對到店點餐的消費者強制索取手機 號、用戶位置精準信息等行為。

網信上海報導，據對消費者調查發現，有65%的消費者不願意在掃碼點餐時向商家提供手機號碼，有56%的消費者對掃碼點餐強制獲取位置信息表示擔憂。

針對以上問題，上海市網信辦已會同市市場監督管理局、市消保委依法對問題嚴重的餐飲企業開展聯合約談，責令限期整改，並開展相關普法教育。同時要求大眾點評、餓了麼等平台通過公告、官方微博微信公眾號等方式向消費者發出風險提示，並組織平台內餐飲商舖自查整改。

上海市網信辦特別提示，餐飲企業若超範圍向消費者索取和餐飲服務無關的個人敏感信息、或是消費者拒絕授權微信登入就無法下單、未做信息匿名化、推送廣告營銷訊息等等，皆是涉嫌違法違規收集使用個人信息。

另據工人日報報導，越來越多的餐館掃碼點餐有個人信息洩露風險，也讓年長者點餐時「犯了難」。

年逾70歲的余大爺在北京 市朝陽區立水橋商圈連續走進3家快餐店，發現都只能掃碼點餐或通過特定的網絡程序點餐。不會用網路程序點餐的他，最後在一名年輕女孩的幫助下才成功用小程序點餐。

家住北京市昌平區龍騰苑社區的杜大爺也說，他不會用麥當勞餐廳的自助點餐設備點餐，只能等孫子來了才能點餐。

不少老人認為，掃碼點餐並不友好，越來越多的餐館只允許掃碼點餐，給單獨出去用餐的老人帶來不便。余大爺說：「我的眼睛不好，也不太會用手機，微信、支付寶都沒法用。到餐廳，我希望還是保留人工服務。」