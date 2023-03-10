12歲殘疾童領補助 家長跑8趟機構 被要證明「我爹是我爹」

短視頻中，一張加蓋公章的證明顯示小海和小狀的父子關係。（取材自大風新聞）

66歲河南 新鄉封丘縣人海先生，近日為了替12歲的孫子小壯激活銀行卡，跑了8趟相關機構，還被要求開具與兒孫的父子及祖孫關係證明，引起網路熱議。工行封丘支行回應，這是因為海先生雖是戶口本戶主，但並非小壯的監護人；如果作為監護人的孩子父親是戶口本戶主，則不需要開具證明，可直接用戶口本作為關係證明。

大風新聞報導，海先生12歲的孫子小壯有智力殘疾。 2022年12月，孫子所在的學校要求家長開設一張工商銀行卡，用於發放補助。由於兒子小海在鄭州 打工，海先生便代為代辦，沒想到前後跑了8趟才辦好手續。

「我跑了鄉 、村委會，他們一次不給說清楚，去一次要這手續，去一次又要那手續……突然說要證明我的兒子和孫子是父子關係。」經過這一段證明「我爹是我爹」的過程，直到今年3月7日，海先生終於為孫子激活了銀行卡。

在一段短視頻中，一張加蓋公章的證明顯示，「茲證明我村居民小壯，身分證號碼XX，監護人：小海，身分證號XX，二人係父子關係，特此證明」。落款處加蓋的公章為河南省新鄉市封丘縣陳橋鎮時寺村村民委員會。

對此，經辦銀行、工行封丘支行營業部工作人員解釋，由於小壯是未成年人，只能由其監護人（父親或者母親）才能代為激活、取用銀行卡，「爺爺是不可以作為監護人的」。

該工作人員表示，如果孩子父親是戶口本戶主，代未成年人取用卡片（銀行卡），「拿著戶口本就可以作為關係證明，不用開證明。」海先生提供的戶口本，戶主並不是孩子父親小海，「民法典規定了，（未成年人）的監護人不是戶口本戶主的情況下，必須開關係證明」。

至於為何海先生跑了幾趟，該工作人員介紹，激活銀行卡和取用的必須是孩子的監護人，父親或者母親都可以。前幾次海先生想代為激活是不可以的，必須要求監護人過來，「前幾次孩子父親都沒來」。「今天上午他兒子過來，已經給他辦好了。」目前，海先生一家已經辦理成功。

時寺村村支書海寶永表示：「之前銀行都不用（開證明），2022年才有這個規定。」海寶永稱，海先生一家不是唯一被要求開證明的，類似情況其他村民也遇上過。