好大膽 青海公路見2狗過馬路 女遊客下車拍照 被喊是狼

前方一輛車停下，一名女子誤把狼當狗下車拍照。（取材自紅星新聞）

一名戶外領隊阿義日前經過青海省109國道時，遇到從公路穿行的兩頭野狼。一行人靠邊停車與狼互動，沒想到一輛車從後方繞行到他們前面停下，一名女子下車，舉起手機 朝狼走去準備拍照，阿義和同伴感覺到對方有危險，立刻高聲呼喊提醒：「這是狼，快點上車！」

來源：YouTube

紅星新聞報導，阿義表示，視頻是他拍攝發布到網上的。他說，2月25日中午，吃過午飯，他和隊友經過青海省玉樹藏族自治州曲麻萊縣109國道可可西里雪山觀景台時，發生上述驚險事件。「哎呀！這是狼呀，這不是狗嗎？」對方一臉懵圈反問道，引得兩頭野狼還駐足回望。「快點坐上車！」聽到勸告後，女子立刻跑回了車里。這段視頻在網上迅速火了，阿義坦言，可以肯定的是，這名女子知道真相後一定心有餘悸。

「這條線路跑了十年，第一次白天近距離在可可西里與狼互動！」阿義說，10年來他帶隊自駕 西藏70多次，第一次近距離遇到狼，並與狼互動。網友「齊齊視線」分享自己的經歷時稱，他在此地露營過，也曾遇到過狼。

荒野獨行，狼是危險的動物，但從生物習性上看，其實狼還是怕人的。阿義曾在此地看到有人投食餵狼，阿義懷疑，人為投餵改變了狼的習性，他認為這種方式不可取。

「這樣近距離和狼接觸有很大風險。」西寧野生動物園 副園長、青海野生動物救護繁育中心副主任齊新章呼籲，「在野外遇到野生動物，不要隨意靠近，不要去接觸，也不要對它們進行投餵，保持一個合理的距離欣賞它們就好了。」

他說，西北地區一直是中國狼群盤踞之地，在可可西里的荒原上，野狼四處遊蕩活動，偶爾會和人類碰面。如果躲在車里，人是相對安全的，還能近距離「觀賞」一下。