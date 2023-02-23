祈福變造孽…江蘇婦放生萬條鯰魚死光 法院判賠5.8萬

由於死魚數量眾多，政府人員共花了10日，累計撈出逾2萬斤（約相等於10噸）死亡鯰魚。（取材自微博）

2020年，江蘇常州市一名徐姓婦人打算為家人祈福，花費16.67萬元（人民幣，下同，約2.4萬美元）購入黑魚和鯰魚於「長蕩湖」放生，惟當時天氣寒冷，逾萬條鯰魚被放進湖中不久便死亡，政府人員更要打撈10天才能清理所有死魚。南京環境資源法庭日前審理案件後，指婦人的放生行為嚴重損害生態環境，判處罰款共5.8萬元（約8425美元）。

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香港 01報導，徐姓婦人打算為家人祈福，2020年12月花費16.67萬元向劉姓魚販購入一批黑魚和鯰魚放生。考慮到隨便找地方放生，魚可能會被人撈走，徐婦遂決定於該月12至14日，連續3日在設有「禁止捕撈」警示牌的金壇錢資湖放生。

12月15日，徐婦打算再次放生時，遭到民眾及湖區工作人員阻止，她於是轉到長蕩湖溫洛港橋附近，再次放生了2.5萬斤（內地斤，相等於12.5噸）鯰魚，沒想到湖面不久即出現大批死亡鯰魚。

由於死魚數量眾多，漁政監督大隊不得不派員打撈，最終共花了10日，累計撈出逾2萬斤（約相等於10噸）死亡鯰魚。

據了解，鯰魚是名為「革鬍子鯰」的外來物種，屬偏肉食性的雜食魚類，不但生長速度快，而且繁殖能力強，具有較強的入侵能力。由於「革鬍子鯰」屬於熱帶魚類，在7度以下氣溫就會死亡，而長蕩湖地區冬天氣溫卻在0度以下，導致放生的鯰魚大量死亡。