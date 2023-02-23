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祈福變造孽…江蘇婦放生萬條鯰魚死光 法院判賠5.8萬

中國新聞組／北京23日電
由於死魚數量眾多，政府人員共花了10日，累計撈出逾2萬斤（約相等於10噸）死亡鯰魚。（取材自微博）
由於死魚數量眾多，政府人員共花了10日，累計撈出逾2萬斤（約相等於10噸）死亡鯰魚。（取材自微博）

2020年，江蘇常州市一名徐姓婦人打算為家人祈福，花費16.67萬元（人民幣，下同，約2.4萬美元）購入黑魚和鯰魚於「長蕩湖」放生，惟當時天氣寒冷，逾萬條鯰魚被放進湖中不久便死亡，政府人員更要打撈10天才能清理所有死魚。南京環境資源法庭日前審理案件後，指婦人的放生行為嚴重損害生態環境，判處罰款共5.8萬元（約8425美元）。

來源：YouTube

香港01報導，徐姓婦人打算為家人祈福，2020年12月花費16.67萬元向劉姓魚販購入一批黑魚和鯰魚放生。考慮到隨便找地方放生，魚可能會被人撈走，徐婦遂決定於該月12至14日，連續3日在設有「禁止捕撈」警示牌的金壇錢資湖放生。

12月15日，徐婦打算再次放生時，遭到民眾及湖區工作人員阻止，她於是轉到長蕩湖溫洛港橋附近，再次放生了2.5萬斤（內地斤，相等於12.5噸）鯰魚，沒想到湖面不久即出現大批死亡鯰魚。

由於死魚數量眾多，漁政監督大隊不得不派員打撈，最終共花了10日，累計撈出逾2萬斤（約相等於10噸）死亡鯰魚。

據了解，鯰魚是名為「革鬍子鯰」的外來物種，屬偏肉食性的雜食魚類，不但生長速度快，而且繁殖能力強，具有較強的入侵能力。由於「革鬍子鯰」屬於熱帶魚類，在7度以下氣溫就會死亡，而長蕩湖地區冬天氣溫卻在0度以下，導致放生的鯰魚大量死亡。

專家評估案情後指出，已死亡腐爛的「革鬍子鯰」由於打撈及時，沒有造成長蕩湖水環境指標的明顯變化，但未打撈上岸的4792斤（約2.4噸）「革鬍子鯰」會對本土魚類和生物多樣性造成損害。

1名婦人打算為家人祈福，花費16.67萬購入黑魚和鯰魚於長江流域重要水域所在地湖...
1名婦人打算為家人祈福，花費16.67萬購入黑魚和鯰魚於長江流域重要水域所在地湖泊「長蕩湖」放生，惟逾萬條鯰魚不久便死亡，政府人員打撈10天才能清理所有死魚。（取材自微博）
法院就被告徐婦及劉姓魚販的非法放生行為所造成的生態資源損失判處連帶賠償責任，判處...
法院就被告徐婦及劉姓魚販的非法放生行為所造成的生態資源損失判處連帶賠償責任，判處罰款共5.8萬元。（取材自微博）

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