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發3000收回2800? 直播主被爆找四川涼山老人擺拍

中國新聞組／北京22日電
中國傳出有短視頻平台「慈善直播主」，到偏鄉假發錢真擺拍。（取材自封面新聞）
中國傳出有短視頻平台「慈善直播主」，到偏鄉假發錢真擺拍。（取材自封面新聞）

網路直播盛行，有直播主賺流量無所不用其極，近日中國傳出有短視頻平台「慈善直播主」到四川涼山資助窮困家庭、發錢給老人。然而該直播主卻被媒體踢爆，多條視頻內容都是「自導自演」，當地村民表示，他曾向村裡的老人借錢來擺拍發錢視頻。目前，涼山州相關部門介入調查處理，該主播已被行政拘留，涉事短視頻帳號已被封禁。

封面新聞報導，自媒體博主「雲南波波」發布的影片中，展示涼山州西昌市馬鞍山鄉一名老人和小女孩的簡陋生活環境。「雲南波波」稱女孩是老人撿來的孤兒，兩人相依為命，只見兩人在火塘邊吃飯，身旁雜物堆積，他指著低矮小屋說，「這是祖孫兩人居住的地方」。

不少網友看了直呼「太心酸」，在評論區留言想要資助這個家庭；但也有不少網友質疑視頻的真實性。

據報導，「雲南波波」曾用名為「波波善行」的帳號中，發布他向老人發放現金資助的視頻。視頻中，博主一邊將「好心人資助的3000元現金」交給旁邊的老人，一邊叮囑她要把錢放好，而視訊的文案則寫著：「已經安排好，感謝大家支持」。

●發送現金給老人？「他曾找我借錢」

有媒體實地走訪影片中的村子，在馬鞍山鄉馬鞍村見到了視頻中的「黑木婆婆」。據老人回憶，當時「一名拍視頻的小伙子確實給了我3000元現金，但視頻拍攝完後，對方收回了2800元」。

黑木婆婆說，這名小伙子曾多次來到她的家中，期間也有送過衣服、方便麵、橘子等物品，但由於語言不通，她只能靠孫子與對方溝通。

黑木婆婆透露，「他第一次來的時候，還找我借了500塊錢，說拿來拍視頻」，但當時她有100元是零錢，對方就只借了400元，「我還擔心他不把錢還給我，但拍完視頻，他就把錢還了。」

●祖孫蝸居破爛小屋？老人：是擺拍

另一位村民肖婆婆也成了「雲南波波」的擺拍主角。肖婆婆的菜地旁有間破舊小屋，裡頭堆放著背簍、鍋、水壺等雜物，就是博主在直播中，提到的祖孫兩人的住所。

對於「雲南波波」所說內容，肖婆婆也有些氣憤，「這間屋裡沒有電，也沒辦法住人」，只是拿來放置農用工具。隨後，肖婆婆帶記者來到她的家中，明亮的電燈、乾淨的床鋪，冰箱裡還裝滿了臘肉。肖婆婆說，這才是她的家。

然而，肖婆婆還表示她沒有子女，也就沒有孫女。馬鞍山鄉馬鞍村黨支部書記肖偉說，博主視頻中的小女孩是視頻中稱為「村長」的女兒，但所謂的「村長」，只是村民張某。

報導指出，張某成了「村長」，也是一臉無奈，「我只是一個普通的村民，我也不曉得，他為什麼要說我是村長。」

他說，直播中的小女孩是他的女兒，之所以答應配合直播，是因為「雲南波波」自稱是做慈善的人，可以資助女兒直到上大學。

張某說，後來，在知道博主拍攝的視頻有問題後，他提出讓對方刪除相關視頻，並且拒絕了對方提出的「資助」。

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