逾千幹部假培訓真旅遊 3京官打著「中字頭」牟利被雙開

昆明市雲南民族村的表演，吸引眾多遊客前來。（新華社資料照片）

中共 中央紀委國家監委20日公布1宗涉及全國31個省區市、上千幹部參與的「假培訓真旅遊」案。涉案的交通運輸部、國家衞生健康委3名官員被「雙開」（開除黨籍、公職）並追究刑事責任，交通運輸部安質司、國家衛健委幹部培訓中心等單位14名領導幹部被追責問責，參與的上千幹部受處理。

新華社報導，交通運輸部安全與質量監督管理司（以下簡稱安質司）原副司長彭付平、安全監察處原副處長陳佳元，國家衛生健康委幹部培訓中心紀委原書記張智（時任培訓中心主任助理兼培訓三處處長）等人聯合社會培訓公司，以培訓為名大規模組織參訓學員公款旅遊等問題。該案涉及面廣，其中，彭付平還以公司資金包養情婦。

新華社報導，該案存在3個方面突出問題：一是打著「中字頭」招牌，未經批准擅自以某議事協調機構名義與兩人入股的社會培訓公司聯合下發培訓通知，要求各地交通幹部參訓，並組織學員公款旅遊。

二是相互勾連為公款旅遊提供「一條龍服務」，一些培訓班成為「旅行團」。部委下屬單位向本系統下發通知，招攬生源，地方會務公司負責帶領學員旅遊、收取費用，為學員虛開培訓發票等，形成三方分工協作、共同牟利的組織公款旅遊模式。彭付平、張智等人指導培訓公司選擇熱門城市旅遊旺季辦班，默許學員遊山玩水。培訓公司積極向學員推銷旅遊產品，有的班全程無授課，只組織遊玩。一些學員認為有通知、結業證和培訓發票就有了「護身符」，有恃無恐，肆意旅遊。有的單位負責人甚至認為這是一種「福利 」，不斷追加參訓人數。

三是一些領導幹部靠訓吃訓、借訓謀私，彭付平、陳佳元入股公司通過培訓等業務獲利後，陳佳元得到數額較大的分紅，彭付平讓公司支付其情婦工資、房租。張智借審核培訓中心項目、確定合作公司之機收受錢物，並按辦班規模收取回扣。此外，彭付平、張智等人還帶領下屬和地方幹部搞不正之風和腐敗，破壞政治生態。

報導說，從近年查處案件情況看，借培訓之名公款旅遊不是個別現象，一些中央和國家機關下屬單位及全國性行業協會學會舉辦的培訓班也存在學員公款旅遊問題。中央紀委國家監委強調，中央和國家機關黨組織要以更高標准、更嚴要求糾治「四風」，深入排查，堅決防治「燈下黑」。