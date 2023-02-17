涉組織粉絲貸款買專輯 時代少年團後援會微博永久禁言

時代少年團是TFBOYS的師弟。（取材自微博）

中國男團時代少年團（TNT: Teens in Times）隊長馬嘉祺的後援會微博 小號「MAgic萬事屋」，傳出涉嫌組織粉絲貸款 集資衝專輯銷量，已被微博永久禁言。

香港 01報導，「MAgic萬事屋」2月初準備購買時代少年團即將發布的第二張專輯「烏托邦少年」，在發出的消息中提到「集資」，並用橘子—諧音集資作為暗號代替。

文中寫有疑似借貸路徑，要求申請人簽署授信合同。除了要填寫身分證、銀行卡、姓名、電話、住址等，還要拿身分證拍照留存，同時表示「專輯核對一致後銷毀記錄」。

據了解，審核條件通過後，後援會將為需要貸款的粉絲提供購買專輯的資金，粉絲申請貸款的金額下限為60份單封金額。按照每張專輯售價168元（人民幣，下同，約24.5美元）來計算，每位通過申請的粉絲，至少要貸款10080元。

報導指出，馬嘉祺後援會事後發布情況說明，因文案欠妥引發公眾誤解，微博「MAgic萬事屋」帳號相關人員現已引咎辭職。後援會表示，不存在任何借貸關係及借貸行為，也不存在誘導粉絲借貸購買專輯、非法借貸等情況。

人民網日前發表評論文章「組織粉絲借貸集資是違法行為」強調，上述行為絕非所謂的後援會墊付、委託購買，而是具有嚴格審核程序的違規組織借貸，是赤裸裸的陷阱。借貸路徑要求申請人「簽署授信合同，填寫身分證、銀行卡、姓名、電話、住址等信息，並持身分證拍照留存」，已經涉嫌侵犯他人隱私，更嚴重的還會危及當事人生命財產安全。