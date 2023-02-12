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山西城管宣誓「不吃拿卡要」 網酸：應該宣誓做正常人

中國新聞組／綜合報導
山西城管宣誓「不吃拿卡要」。(視頻截圖)
山西城管宣誓「不吃拿卡要」。(視頻截圖)

「我承諾，不吃拿卡要，不收受當事人禮品禮金，不巧立名目，不對企業頻繁檢查……。 」一段山西運城市城管執法隊公開承諾的視頻在網上流傳，引起網友熱議。有人對城管點讚，也有的質疑：「此地無銀三百兩 」、「把本就應該做得當成誓言。」

百度百科，「吃拿卡要」指的是指黨員幹部在服務群眾過程中，利用職務便利向群眾索取好處的形象體現。 

「吃」是接受被服務群眾的宴請；「拿」一般是強拿硬占群眾的物品；「要」通常是主動向群眾要錢要物；「卡」是有意刁難群眾。「卡」的目的多是為了「吃、拿、要」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，除了行政執法隊，運城市集中供熱供氣服務中心、運城市排水服務中心也於近日召開整治「吃拿卡要」工作會議。

去年6月，運城市城市管理綜合行政執法隊隊長萬曉峰涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查和調查，同年7月22日，因受賄被逮捕。

運城市城管宣示的視頻引起網友熱議，有的稱「山西運城做得好，敢於公開錄視頻向全國人民宣誓就是進步，其它地方敢公開錄視頻喊出來嗎？」但也有人諷刺：「應該宣誓做個人，保證做個正常的人」、「自我監督就是一個謊言，只有群眾監督才有效」。

運城市城管局執法隊整治「吃拿卡要」專項行動會議並宣誓。(取材自運城城市管理在線)
運城市城管局執法隊整治「吃拿卡要」專項行動會議並宣誓。(取材自運城城市管理在線)

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