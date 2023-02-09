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「成年人有權做廢物」中教授語出驚人挨批賺流量

中國新聞組／北京9日電
儲殷稱「做廢物還是挺舒服的。」（視頻截圖）
儲殷稱「做廢物還是挺舒服的。」（視頻截圖）

「成年人有權做個廢物，做廢物還是挺舒服的」數字經濟智庫副院長儲殷近日一席言論引發網友關注。言論發酵後，有網友認為是「難聽的實話」、「深有同感」，亦有媒體評論員撰文，稱這番炒作流量的言論令人「深感悲哀」。

香港01報導，儲殷日前在網絡平台直言：「我們不希望孩子是廢物，是因為他們還有未來，需要多讀書、多成長。人過了35歲以後，做廢物還是挺舒服的，這是生活方式的選擇，因為過了35歲，再壯懷激烈，這一生很大程度上也已經定型了，不是曹操那樣的老驥伏櫪。」

他還稱：「中年人要安於做廢物，到了老年（也）不要因為自己是個廢物而心懷愧疚。這話大家別不愛聽，因為老了沒用就沒用了，沒有什麽不好意思的。」

言論發酵後，有網友認為是「難聽的實話」，也有網友提出評批「為賺流量，什麼話都敢說」、「文化程度和人品高低不成正比」，並「建議這些專家不要再建議了」。

極目新聞評論指出，儲殷是中國人民大學博士，曾擔任國際關係學院公共管理系教授。他也被人稱為經濟學家、國際問題學者，發表過很多著作。2021年12月29日，他在自媒體上宣布離職。

儲殷在視頻前的表情和說話時的神態，與那些博流量的低層次自媒體無異。如果不是他的這個身份，發表類似觀點，很多人就一笑而過了。但正因為他的身份，就讓人感覺到了悲哀。

更有網友發出靈魂拷問「那為什麽你天天這麽拚？又是上節目，又是日更小視頻的。躺平不就完了麽？」

評論稱，不管是作為學者的儲殷，還是作為千萬粉絲的大V，如果儲殷自己對人生的理解突然出現偏差，自己願意當廢物當然沒有誰會責怪，但作為一名公眾人物，好歹也要有個積極上進的樣子吧。再說，「廢物」這一詞語，是對人的尊重嗎？

香港

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