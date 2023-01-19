廣州新冠感染率逾85% 進入疫情「流行尾期」

春節期間大量人口流動可能造成的第二波感染風險，多地近日發布防控提示。圖為上海虹橋站18日站內景象。（路透）

春節將至，中國各地第一波新冠感染高峰也陸續進入尾聲。廣州18日召開記者會通報，當地感染率已超過85%，進入疫情 「流行尾期」；上海則於17日通報，已經度過本輪疫情感染高峰。但中國疾控中心前主任高福提醒，農村感染高峰將延續到3月，針對變異株的新冠疫苗 應盡快批准使用。

廣州市衛健委通報，近期當地疫情已進入流行的尾聲，醫療機構門急診、發熱門診已基本恢復到正常，當地流行毒株仍以Omicron的BA.5.2變異株為主，暫未檢測出XBB毒株。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室也通報，本輪疫情自去年12月中旬快速發展後，12月底新增感染人數呈下降趨勢，綜合研判已度過感染高峰。

但面對春節期間和節後大量人口流動可能造成的第二波感染風險，中國多地近日也發布防控提示，如山西省通知，返鄉人員應科學合理安排行程、就醫，盡可能錯峰出行，避免聚集；福建省疫情防控工作會議強調，全面抓好農村地區疫情防控，加強返鄉人員健康服務管理。

高福在接受中國新聞周刊專訪時則表示，除了城市外，中國一些縣城和農村地區也已度過感染高峰，但對於還沒有進入感染高峰的地區，如一些偏遠的農村地區，春節期間很可能會有感染高峰，並且會在缺醫少藥、未完成全程疫苗接種的地方造成醫療擠兌。

因此，高福認為，要盡快把疫苗打起來，非藥物的干預措施，如戴口罩 、勤洗手、少聚會，還得堅持，春節返鄉途中盡量配戴N95口罩。他同時呼籲，針對變異株的新冠疫苗，也應盡快批准使用。

中國工程院院士張伯禮也說，要注意對農村地區「一老一小」的防護，尤其是對沒有感染、有基礎病的老年人群。

至於疫情的後續發展，高福說，這一輪疫情的重症高峰可能在2月初出現「拐點」。至於農村的感染高峰將延續到3月，春節一過，2月至3月可能還會出現一個小的感染高峰，也不排除出現致病性更強毒株的可能。