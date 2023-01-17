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代表作「少林寺」飾李連杰師父、81歲于海疑染疫亡

中國新聞組／北京17日電
活躍於武術與搏擊50年的于海（圖中白衣者），曾在灣區協助中國武術在海外的推廣。（本報資料照片）
活躍於武術與搏擊50年的于海（圖中白衣者），曾在灣區協助中國武術在海外的推廣。（本報資料照片）

著名武術家、演員于海16日疑染疫去世，享年81歲。于海被稱為「螳螂拳王」，曾出演過「少林寺」、「南北少林」、「少林小子」、「太極俠」、「太極宗師」、「太極張三豐」、「功夫小子闖情關」、「新少林寺」等多部影視作品。與李連杰、吳京曾演過不少對手戲。

來源：youtube

據「娛珈歪歪魚」報導，于海門下的弟子聯合其家屬16日在朋友圈發布訃告悲痛證實死訊，並透露他於16日不幸去世；因正值特殊時期，喪事一切從簡。至於于海所患何病突逝？訃告中並未詳述。

于海在電影「少林寺」中，飾演李連杰的師父。(取材自IMDb)
于海在電影「少林寺」中，飾演李連杰的師父。(取材自IMDb)

包頭晚報報導，于海最著名的代表作之一就是「少林寺」，片中，他飾演李連杰的師父，戲分相當重。「少林寺」當年票價每張人民幣一毛錢，卻創造了過億的票房神話，觀眾喜愛程度可見一斑。

于海去世後，吳京在第一時間發文哀悼：「驚悉于海老師逝世，不勝悲痛。『功夫小子闖情關』、『太極宗師』、『新少林寺』、『少林武王』…彷彿還歷歷在目，于海老師一路走好。」

不少劇迷及粉絲直言難以置信，驚訝表示，「于師傅不是一向內外兼修，身體很好嗎？這也太突然了」；有網民留言稱，「怎麼就摔了一跤，然後新冠了」，暗示于海是感染新冠，加上年事已高，不敵病魔。

于海於1942年7月18日出生於山東省煙台市，1954年，其拜七星螳螂拳大師林景山先生為師，學習正宗的螳螂拳。1964年後，多次任中國武術代表團教練和隊長，出訪過美國、法國、土耳其等30多個國家。1982年，出演由張鑫炎導演執導的電影「少林寺」，在片中飾演曇宗大師，並兼任該片之動作武術指導，開始為人熟知。1997年，在古裝動作電視劇「太極宗師」中，于海飾演楊露禪的師父陳正英，為一代人留下經典銀幕記憶。

著名武術家、演員于海16日去世，享年81歲。（取材自微博）
著名武術家、演員于海16日去世，享年81歲。（取材自微博）

李連杰 導演 電影

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